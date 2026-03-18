Quiñones presiona al "Vasco" Aguirre

México.- Julián Quiñones es, sin duda alguna, el delantero mexicano con mejor actualidad en el planeta. Cada semana se convierte en referente del Al-Qadsiah, equipo de la Primera División de Arabia Saudita, y pelea por el campeonato de goleo junto a figuras como Cristiano Ronaldo.

Las actuaciones del exjugador del América han recibido un amplio reconocimiento por parte de los aficionados, quienes han sido testigos de su proceso de adaptación y de cómo se ha consolidado como uno de los referentes del torneo.

Sin embargo, el gran momento de Quiñones no le garantiza su lugar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. Sobre este tema, el delantero aseguró que trabaja todos los días para alcanzar ese objetivo y aprovechó para enviar un mensaje claro al entrenador nacional, con la intención de ser considerado para el plantel definitivo.

"Para mí es muy importante ir al Mundial, por eso trabajo día a día para poder estar en la lista final. Eso es lo más importante; por eso me exijo al máximo en cada entrenamiento y en cada partido, con la meta de integrar esa lista decisiva y representar a México, como siempre lo he deseado", mencionó en charla con FOX.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Quiñones, quien formó parte de la selección mexicana en Qatar 2022, dejó de lado su racha personal y destacó el valor del trabajo en equipo, al señalar que el respaldo del grupo lo motiva a darlo todo dentro del campo.

"Creo que la motivación me la dan mis compañeros; eso es lo principal. Por ende, llegan los goles y los resultados. Para mí, siempre va a ser primero lo colectivo, porque eso es lo que realmente importa", concluyó.