CAIRO.- Marruecos recibió de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones, otorgado el martes por jueces de apelación que revocaron la victoria de Senegal en la caótica final disputada en enero.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que su junta de apelaciones determinó que Senegal "perdió por incomparecencia" la final y que su triunfo 1-0 en tiempo extra pasa a ser una victoria por defecto 3-0 para la anfitriona Marruecos.

En la final del 18 de enero en Rabat, los jugadores de Senegal, encabezados por el técnico Pape Thiaw, abandonaron el campo en señal de protesta durante 15 minutos en el tiempo añadido. Los aficionados intentaron irrumpir en la cancha cuando se le concedió a Marruecos un penal que hubiera sentenciado el encuentro.

Cuando se reanudó el juego, el lanzamiento desde el punto de penal del delantero marroquí Brahim Díaz —una definición de vaselina conocida como "Panenka"— fue atajado por el arquero Édouard Mendy y Senegal marcó el único gol en la prórroga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tensión en el estadio ya había aumentado porque a Senegal se le había anulado un gol minutos antes de que se señalara el penal a favor de Marruecos.

En el segundo minuto del tiempo añadido, el aparente gol de la ventaja de Senegal fue invalidado por una falta de Abdoulaye Seck, pero las repeticiones de televisión mostraron muy poco contacto sobre el defensor marroquí Achraf Hakimi.

En una primera audiencia disciplinaria, la CAF impuso multas por más de 1 millón de dólares y sanciones a jugadores y dirigentes de Senegal y Marruecos, pero dejó intacto el resultado.

El caso podría llegar a una nueva apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza.

La CAF citó el artículo 82 del reglamento del torneo para su evento insignia para justificar el veredicto aplicado en apelación, aunque no lo hizo en la primera audiencia.

El texto establece que "si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición o no se presenta a un partido, o se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del encuentro sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso".