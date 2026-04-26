R. Cordero roza podio en el Rally Olympus

La edición 36 del Rally Olympus en Shelton, Washington dejó grandes emociones y un alto nivel competitivo, con la participación de destacados pilotos del ámbito internacional. En este escenario, el mexicano Ricardo Cordero se planteó el objetivo de medirse ante figuras de talla mundial y aprovechar la experiencia.

La actividad comenzó con tramos cronometrados nocturnos, aumentando la exigencia para los competidores. Cordero logró adaptarse rápidamente al terreno, escalando posiciones hasta cerrar la jornada en el séptimo lugar general.

La presencia de lodo en distintos sectores puso a prueba la pericia de los pilotos, generando dificultades en la conducción. En la jornada final con la dupla mexicana logró remontar posiciones y se colocó a un paso del podio, firmando una destacada actuación ante rivales de alto nivel.

"Fue una experiencia muy grata. Estuvimos compitiendo y tratando de acercarnos a los tiempos de pilotos como Jari-Matti Latvala y no nos quedamos atrás. Esto nos da un panorama claro de dónde estamos parados. El auto respondió al 100% durante toda la competencia, incluso en condiciones complicadas", expresó Cordero.

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El piloto también reconoció el trabajo de su equipo GHR Motorsport y de su ingeniero en jefe, quienes fueron clave para lograr un resultado positivo en esta exigente prueba internacional. Tras esta participación, Cordero ya enfoca su preparación en su siguiente compromiso: el RAC 1000, que celebrará su edición 33 el primer fin de semana de mayo en San Luis Potosí.