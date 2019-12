Racismo, problema mundial que sacude al futbol

La discriminación por el tono de piel es un mal que aqueja en diferentes rubros de la sociedad, y lamentablemente el futbol, a pesar de ser un deporte y actividad lúdica, no ha logrado librar este problema a nivel mundial.

Siempre ha existido esta distinción en el balompié; sin embargo, durante 2019 se hizo notorio de nueva cuenta, en especial en el Viejo Continente, en los partidos eliminatorios rumbo a la Eurocopa 2020 y en la Serie A de Italia.

Todo comenzó el 25 de marzo del presente año, cuando en el estadio Pod Goricom en Montenegro, el representativo de ese país iba cayendo 5-1 ante su similar de Inglaterra y los cánticos racistas por parte de la tribuna no se hicieron esperar; estos iban dirigidos en su mayoría al atacante del Manchester City, Raheem Sterling y al defensa del Tottenham Danny Rose.

Sterling tuvo la oportunidad de enmudecer aquella cancha mientras celebraba de forma desafiante ante los aficionados, pero Rose salió más "tocado" emocionalmente de la capital montenegrina, declarando públicamente que espera pronto poner fin a su carrera como futbolista para evitar seguir siendo víctima de esta situación.

Posterior a Montenegro, Italia ha sido el epicentro de estos escándalos de segregación. Primero el joven atacante de la Juventus Moise Kean y posteriormente el polémico Mario Balotelli, quien, a pesar de su fuerte temperamento mostrado a lo largo de su carrera, no pudo contener la frustración y se encaró con la grada del Hellas Verona.

El "Nene" no sólo enfrentó a los aficionados rivales, sino que tomó el balón y lo arrojó a tribuna en clara expresión de su molestia, para luego amenazar con dejar el terreno de juego y posteriormente declarar que su molestia era más debido a que comparte nacionalidad con esos pseudo aficionados y ni eso los hace tener respeto por él.

"No soy distinto a otros jugadores que han vivido lo mismo. El problema, aquí es que soy italiano; estamos hablando de unos cuantos estúpidos, pero ahí están. Yo no acuso al Verona, sino a esos que han hecho lo que han hecho, y no eran pocos, porque los pude oír desde el terreno de juego", declaró.

Uno de los artífices de los cánticos xenofóbicos hacia Balotelli fue el líder ultra del Hellas Verona y además un directivo filonazi del partido de extrema derecha en Italia Fuerza Nueva, Luca Castellini, quien tras los hechos y unas desafortunadas declaraciones fue sancionado con 11 años sin poder acceder al estadio Marcantonio Bentegodi.

"Balotelli es italiano porque tiene la ciudadanía italiana, pero no podrá ser nunca completamente italiano", declaró.

Aunado a esto, en el Brescia, su propio club, se vive el racismo en tono de broma tal vez, pero un tema tan delicado no puede ser abordado de la forma en que lo hizo su presidente Massimo Cellino, quien dijo abiertamente que el problema de su delantero es "que es negro".

"¿Que qué le pasa? Que es negro, que quieres que te diga. Está trabajando para aclararse, pero lo tiene muy difícil", fueron las palabras que posteriormente tuvieron que ser menguadas mediante un comunicado del club para aminorar las protestas que se generaron a raíz de su salida a la luz.

"Sobre las declaraciones realizadas esta tarde por nuestro presidente Cellino sobre el jugador Mario Balotelli, Brescia Calcio aclara que se trata evidentemente de una broma, una ironía, claramente mal interpretada. Realizada con el propósito de desdramatizar una exposición mediática excesiva, y con la intención de proteger al jugador también", expresaron en su cuenta de Twiiter.

El presidente esloveno de la UEFA (Union of European Football Associations, por sus siglas en inglés), Aleksander Ceferin, tuvo que pronunciarse al respecto y dejo ver la vergüenza e indignación que le causan estos actos como directivo y persona, por lo que solicitó a los árbitros que detengan los partidos cuando se presenten estas situaciones.

Balotelli no está viviendo su mejor temporada ni en lo deportivo ni en lo extra cancha; acumula sólo dos anotaciones en ocho encuentros, unos números no muy alentadores para un goleador de estirpe, por lo que no sorprendería que durante el mercado de invierno solicitara su salida de su actual club para probar nuevos horizontes alejados de la xenofobia de su país.