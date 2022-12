Rafa Nadal es consciente que podría jugar su último partido en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Rafael Nadal saldrá al ruedo de la Plaza de Toros La México esta noche para cerrar su gira por seis ciudades de América, compromiso que podría ser la última vez que el español demuestre su talento en tierras mexicanas y el propio tenista lo sabe.

"Es posible que esta se la última vez que juegue en el país como profesional, hay que ser realista, tengo una edad (36 años), en 2023 Acapulco no está en mi calendario y pensar en 2024 queda lejos", comentó el protagonista de Tennis Fest.

Aunque Nadal ha conquistado México por los cuatro títulos conseguidos en el Abierto Mexicano de Tenis, la CDMX no había sido sede de alguno de sus compromisos por ello el duelo ante el noruego Casper Ruud es especial en su carrera.

"Es una de las grandes ciudades del mundo que me faltaban, estoy feliz de jugar enfrente del público mexicano porque el apoyo que dan es incondicional", explicó el ganador de 22 Grand Slams.

Nadal compartirá junto a Roger Federer ser los tenistas que convirtieron el ruedo de La México en una cancha para practicar el deporte blanco, el suizo se retiró en 2022 y Rafa no descarta volver a enfrentarlo, obviamente, como parte de otra exhibición.

"Hemos vivido una historia muy bonita de rivalidad con Roger, en algún momento en el futuro confiemos que suceda alguna gira juntos para visitar lugares donde no hemos podido competir sabemos que México es especial y ojalá que en un futuro pueda ser una realidad", comentó el actual segundo lugar del ranking de la ATP.

El nacido en Manacor, España señaló que su retiro será "hasta que el cuerpo diga basta" de momento vislumbra un 2023 donde su prioridad "es llegar a todos los torneos importantes con la mejor preparación posible que lo dejen luchar por los resultados".

Su hambre ganadora no termina pese a que Rafa Nadal se dice agradecido por lo que ha vivido en estos últimos 20 años de carrera donde presume 92 títulos de manera individual.

"He conseguido cumplir el sueño de cualquier niño que quiere llegar a ser profesional en nuestro deporte, he conseguido ser un destacado", expresó Nadal.