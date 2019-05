Rafael Márquez deja dirección del Atlas

Guadalajara.- Con el objetivo de seguir su preparación en distintas áreas del futbol, el exjugador Rafael Márquez anunció este miércoles su salida como director deportivo del Atlas.

"Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado", indicó.

Dos días después de que se hizo oficial que el grupo Orlegui adquirió a los rojinegros, Rafael Márquez anunció a través de un comunicado en sus redes sociales que deja al equipo.

El michoacano, quien llegó a la dirección deportiva del cuadro tapatío en agosto de 2018, se marchará antes de cumplir un año en el cargo, agradecido con lo que vivió.

"No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo", concluyó.

Desde que se habló de la posible llegada de Orlegui Sports al cuadro rojinegro, también se rumoró que los días de "Rafa" Márquez estarían contados, lo que se confirmó hoy.