logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rainer Bonhof cuestiona jugar Mundial 2026 por seguridad

Rainer Bonhof considera que solo Canadá es neutral entre los anfitriones del Mundial 2026.

Por AP

Marzo 17, 2026 04:59 p.m.
A
Rainer Bonhof cuestiona jugar Mundial 2026 por seguridad

COLONIA, Alemania (AP) — El exentrenador de Alemania Joachim Löw ha expresado su preocupación por la seguridad en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

"Tuvimos debates antes del Mundial de 2018 en Rusia, y llamados a un boicot antes del Mundial de 2022 en Qatar. Pero jugar en un país que está activamente en guerra es aún más peligroso. La situación política eclipsa por completo el torneo", declaró Löw al periódico Cologne Express en comentarios publicados el martes.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán continúa, y una ola de violencia siguió a la muerte a manos del Ejército mexicano del jefe del cártel Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", el mes pasado.

Löw, quien dirigió a Alemania al título del Mundial en Brasil en 2014, habló el lunes por la noche en un evento centrado en Mundiales anteriores, junto con Rainer Bonhof, quien ayudó a Alemania Occidental a ganar el torneo de 1974, y otros campeones del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La atención se centró en el próximo torneo cerca del final de su conversación.

"Ni siquiera sé si se debería jugar", afirmó Bonhof entre fuertes aplausos, informó Express.

"Dadas las circunstancias actuales, para mí solo Canadá es un país neutral", comentó Bonhof sobre los coanfitriones. "No quiero boicotear ningún Mundial — nos gusta demasiado el fútbol. Pero de verdad tenemos que pensar en medidas de seguridad, que todavía no hemos considerado".

Bonhof, quien actualmente es el presidente del club de la Bundesliga Borussia Mönchengladbach, señaló que "no tendría ninguna gana de ir" a México por la situación de seguridad allí.

La federación alemana de fútbol descartó un boicot al Mundial en enero, pese a los llamados internos en ese momento para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso fue antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rainer Bonhof cuestiona jugar Mundial 2026 por seguridad
Rainer Bonhof cuestiona jugar Mundial 2026 por seguridad

Rainer Bonhof cuestiona jugar Mundial 2026 por seguridad

SLP

AP

Rainer Bonhof considera que solo Canadá es neutral entre los anfitriones del Mundial 2026.

Madrid y PSG avanzan a cuartos de Champions League
Madrid y PSG avanzan a cuartos de Champions League

Madrid y PSG avanzan a cuartos de Champions League

SLP

EFE

Los visitantes golpearon duro a los locales en sus respectivos encuentros

Cruz Azul busca sellar pase a cuartos en Concachampions
Cruz Azul busca sellar pase a cuartos en Concachampions

Cruz Azul busca sellar pase a cuartos en Concachampions

SLP

El Universal

El partido se juega en el estadio Cuauhtémoc este martes 17 de marzo a las 21:00 horas.

Al-Nassr pide que CR7 no juegue ante México
Al-Nassr pide que CR7 no juegue ante México

Al-Nassr pide que CR7 no juegue ante México

SLP

El Universal

La federación portuguesa podría perder hasta 20% del contrato si no juega