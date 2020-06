Ramiro González, refuerzo del ADSL

Me decidí venir al Atlético de San Luis, por ser un proyecto serio, que tiene un importante respaldo, aunado a que el entrenador del conjunto es una persona que tienen un recorrido muy importante dentro del futbol mexicano, por lo que cuando él me llamó, no dude en venir para acá", así se expresó uno de los refuerzos del cuadro potosino, Ramiro González.

Y agregó "Ahora que ya entrené, me di cuenta que hay un gran grupo, sé que se está armando un buen plantel y por ende estoy contento de estar en San Luis".

Una de los temas que se tocaron durante la entrevista virtual que se tuvo con el ahora nuevo jugador del Atlético de San Luis, fue como responderá a las exigencias del cambio de entrenamientos que estaban teniendo en casa a lo que Ramiro mencionó "Sabemos que con el tema de la pandemia, los entrenamientos en casa son muy diferentes a lo que ya estamos teniendo en la cancha, no cabe duda de que el profe está trabajando bien, nos sentimos bien, hay días de la semana que estamos haciendo doble turno, creo que nos estamos preparando bien para el inicio de la temporada, por lo que estamos concentrados para llegar de la mejor manera".

Sobre el hecho de que San Luis se está reforzando bien para el siguiente campeonato y que buscará ser protagonista, el defensa argentino comentó "Como lo comente anteriormente, ahora que se acoplen debidamente los refuerzos, ya nos reuniremos todo el plantel para fijarnos los objetivos que tendremos y lógicamente vamos a luchar por ellos, se está armando un plantel competitivo, donde el objetivo será el pelear por los primeros puestos, la directiva está haciendo un buen esfuerzo y nosotros debemos de hacerlo en el terreno de juego, para que nos vaya bien, que es lo que todos querremos".

Se le cuestionó el hecho de no haber tenido mucha actividad en el torneo pasado a lo que el nuevo refuerzo del cuadro potosino mencionó "Mira como lo comentó tu compañero, venimos de un parón muy especial, creo que hay tiempo suficiente, en los próximos días, se tendrán algunos amistosos, y vamos a seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones, por lo que la afición debe de quedarse tranquilos, de mi parte, como ya lo comente, voy a dar lo mejor de mí para llevar a San Luis a lo más alto, bueno, siempre trabajando y siendo profesional".

Finalmente se le preguntó para que esta este plantel de cara al nuevo campeonato a lo que Ramiro González dijo "Como lo mencionó, con el correr de los días y cuando ya se acoplen los refuerzos, pero está claro que las expectativas son altas, de que el equipo deberá demostrar que esta para grandes cosas, y la obligación será nuestra, de demostrar dentro de la cancha y llevar a San Luis a lo más alto posible".