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Randall Willars conquista la plata

El clavadista azteca suma la quinta medalla de México en la Superfinal

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Randall Willars conquista la plata

México.- Luego de imponerse en la ronda eliminatoria frente al ucraniano Mark Hrytsenko, Randall Willars ganó confianza y, en un escenario tan emblemático como el Cubo de Agua en Beijing, ofreció una actuación que confirma por qué es considerado uno de los mejores clavadistas del mundo.

El mexicano, que ya había sumado un par de preseas en esta Super Final —plata en la prueba por equipos mixtos y bronce junto a Kevin Berlín en los sincronizados desde la plataforma de 10 metros—, cerró su participación de gran forma al aportar una nueva medalla a la delegación.

El originario de Tijuana compitió en la prueba en la que apunta a llegar al podio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y con autoridad se quedó con el segundo lugar en la plataforma individual de 10 metros.

La sólida actuación de Willars, quien presume ejecuciones con un alto grado de dificultad de 4.1, rindió frutos en el momento clave. El mexicano no dejó escapar la oportunidad y cerró con 538.15 puntos, quedándose a solo 4.80 unidades del oro, que fue para el local Yuming Bai. El podio lo completó otro representante chino, Junjie Lian, quien no logró alcanzar al mexicano tras finalizar con un total de 506.80 puntos.

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