logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FRATERNAL FESTEJO EN LA LONJA

Fotogalería

FRATERNAL FESTEJO EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rangers vencen a los Guardianes

DeGrom domina 7 entradas y Texas gana con una carrera de regalo

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Rangers vencen a los Guardianes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CLEVELAND.- Jacob deGrom lanzó siete sólidas entradas y los Rangers de Texas aprovecharon una jugada torpe del jardinero novato de Cleveland Cooper Ingle la noche del martes para vencer a los Guardianes 4-2 y ampliar su racha de victorias a seis juegos.

      DeGrom (7-5) permitió un jonrón de dos carreras de Kyle Manzardo en la primera entrada antes de volverse dominante. El derecho concedió un sencillo abriendo la segunda antes de retirar a 18 de los siguientes 19 bateadores, mejorando a 4-0 en junio.

      Joc Pederson conectó un jonrón de dos carreras y Josh Jung añadió un cuadrangular solitario, mientras los Rangers, líderes del Oeste de la Liga Americana, mejoraron a 7-2 en su gira.

      Recibieron una gran ayuda en la séptima entrada cuando Ingle, en apenas su segunda titularidad en las Grandes Ligas en los jardines, perdió la cuenta de los outs y lanzó una pelota en juego a las gradas, lo que permitió a los Rangers tomar ventaja de 3-2.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con un corredor en segunda y un out, Ingle atrapó un elevado rutinario conectado por el jardinero izquierdo mexicano de los Rangers Alejandro Osuna para el segundo out. Al creer que era el tercer out, Ingle miró la pelota en su guante antes de lanzarla por encima de la red protectora hacia los aficionados.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México mantiene invicto y avanza en Mundial 2026 tras eliminar a Ecuador
        México mantiene invicto y avanza en Mundial 2026 tras eliminar a Ecuador

        México mantiene invicto y avanza en Mundial 2026 tras eliminar a Ecuador

        SLP

        El Universal

        Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México logró su primera victoria en eliminación directa en 40 años.

        Selección de Irán se despide de Tijuana tras Mundial 2022
        Selección de Irán se despide de Tijuana tras Mundial 2022

        Selección de Irán se despide de Tijuana tras Mundial 2022

        SLP

        AP

        El equipo iraní dejó México tras su eliminación en fase de grupos, marcado por tensiones políticas y deportivas.

        Brasil vence a Japón en Mundial 2024 y Ancelotti destaca soluciones tácticas
        Brasil vence a Japón en Mundial 2024 y Ancelotti destaca soluciones tácticas

        Brasil vence a Japón en Mundial 2024 y Ancelotti destaca soluciones tácticas

        SLP

        AP

        Casemiro y Vinícius Jr. fueron claves en la victoria brasileña que mantiene viva la ilusión.

        LeBron James no regresará con Lakers tras ocho años
        LeBron James no regresará con Lakers tras ocho años

        LeBron James no regresará con Lakers tras ocho años

        SLP

        AP

        La franquicia destacó el aporte de James, incluido el campeonato logrado en 2020.