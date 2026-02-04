Raphael Veiga ya es de las Águilas

México.- El América de México anunció el martes el fichaje del volante brasileño Raphael Veiga para el torneo Clausura 2026.

Veiga, de 30 años, desembarca en suelo mexicano procedente del Palmeiras, su club en la liga brasileña durante los últimos siete años de su carrera.

Las Águilas, el club más laureado de México con 16 campeonatos, no reveló los datos económicos ni la duración del acuerdo.

"Es uno de los mejores jugadores, el máximo goleador de Palmeiras que no es poca cosa. Su currículum habla por si solo", dijo el entrenador brasileño del América, André Jardine. "Es un jugador que estando en uno de los mejores clubes de Brasil quiso venir a México".

Con su equipo anterior, Veiga logró dos campeonatos nacionales, además de una Copa Sudamericana en 2018 con Atlético Paranaense y dos Copas Libertadores en 2020 y 2021 ya con Palmeiras.

Con la selección absoluta de su país participó en seis encuentros en 2023.

Su llegada cubre un hueco en el medio campo que se abrió desde que el chileno Diego Valdés fichó con el club argentino Velez Sarsfield en junio del año pasado.

"Queríamos un 10 con esa jerarquía, Diego dejó alta la referencia", dijo Jardine. "Sé que tiene hambre de triunfos y estoy feliz con su llegada porque vamos a volver a tener un 10 con mucha jerarquía".

El brasileño llegó a México el fin de semana pasado para hacer pruebas médicas y realizar sus trámites migratorios.

Aunque todavía no entrena con sus compañeros, ya que el América disputa un partido el martes por la noche ante el Olimpia en Honduras, Jardine dijo que Veiga está en buena forma y podría debutar el fin de semana ante Monterrey por la quinta fecha del torneo Clausura.

"Imagino que al regresar podrá entrenar con el grupo; entrenaba normal en Palmeiras. No tiene problemas físicos. Dependerá de su adaptación a la altura de la Ciudad de México, pero imagino contar con él ante Monterrey," dijo el técnico

Veiga se une a su compatriota Rodrigo Dourado (Atlético de San Luis) como los dos fichajes del América para el primer torneo del año.

Después de ganar un tricampeonato y un subcampeonato, las Águilas sucumbieron en los cuartos de final del torneo Apertura. También pasa por un recambio tras las salidas del volante español Álvaro Fidalgo y el atacante francés Allan Saint-Maximin.

Adicionalmente, Jardine reveló que el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre podría marcharse a Tigres en los próximos días, mientras que el chileno Víctor Dávila podría irse al Colo Colo de su país.