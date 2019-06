Raptors de Toronto: un título de NBA con sabor internacional

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — La bandera canadiense, bañada en cerveza y champagne, ondeaba en el vestuario de Toronto. Pascal Siakam estaba envuelto en una bandera de Camerún. Marc Gasol gritaba cosas en español.



Todos los equipos que ganan el campeonato de la NBA se dicen a sí mismos "campeones mundiales".

Los Raptors de Toronto bien podrían merecerse ese título.

Los Raptors son el primer campeón de la NBA que no es de Estados Unidos. Y tiene jugadores de todos los rincones del mundo.

Su presidente Masai Ujiri nació en Inglaterra y pasó su infancia en Nigeria. Serge Ibaka es del Congo. Gasol volverá a jugar por su España natal en el mundial de este año. El técnico Nick Nurse ganó su primer título en Gran Bretaña, de donde es el suplente OG Anunoby. El hincha más famoso de Toronto, Nav Bhatia, es de la India.

"Es importante para mí el que tengamos gente de tantos países, que hablan distintos idiomas", dijo Siakam. "Creo que eso nos unió. Se generan amistades con los tipos que hablan tu idioma, de distintas culturas... española, francesa, inglesa. Esto representa un poco a Toronto en general, con esa diversidad".

La lista es más larga todavía.

Jeremy Lin es de origen asiático y habla mandarín. En las oficinas del club hay gente con experiencia como jugador o como técnico en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Australia, Israel y otros países. El director de ciencia deportiva es escocés. El jefe de preparadores físicos es de Ontario. Jamaal Magloire, parte del personal desde que se retiró como jugador, nació en Toronto.

"Esto significa mucho para mí", dino Magliore mientras corría el champagne. "Canadá y Toronto especialmente son sitios con mucha diversidad. Y la diversidad que tenemos en este equipo nos dio muchos resultados".

Habrá un desfile de la victoria en la ciudad el lunes en el que ondeará la bandera canadiense con su hoja de arce. Pero también habrá numerosas banderas de otras naciones.

"Me alegro mucho por ellos", declaró el técnico de Golden State Steve Kerr. "Un campeonato es lo máximo en esta liga y tienen mucha gente que realmente se lo ganó. Felicitaciones a Toronto, a su organización, a sus aficionados. Son unos campeones justos".

En la sede de la NBA en Nueva York no les importa quién se lleve el título.

Pero saben que a la liga le viene muy bien que los Raptors sean campeones por el impacto que esto puede tener en su futuro.

Básquet Sin Fronteras (Basketball Without Borders) es el vehículo que ayudó a Siakam a llegar a la liga hace unos siete años. Hay varias academias de la NBA en Asia y África. La NBA está creando una nueva liga profesional en África, que empezará a funcionar el año que viene. Y hay un Campeonato Global de la NBA Jr. para menores.

El comisionado (presidente) de la NBA Adam Silver dijo antes de la serie que la liga está consciente de que hay 700 millones de teléfonos celulares en África y que más de la mitad de ellos son de usos múltiples. La NBA quiere que la gente vea sus partidos en esos teléfonos y ya existe la infraestructura necesaria para ello en varios lugares.

"Ha sido algo revolucionario. Los africanos pueden ahora ver nuestros partidos en vivo en aparatos móviles", expresó Silver. "Hay grandes oportunidades de crecimiento, tanto en lo que respecta a jugadores como en participación y en el interés por la liga".

Tener campeones de Camerún y el Congo, y un ejecutivo considerado el artífice de este éxito que es de Nigeria... Esto no va a caer nada mal en África.

Los campeones de la NBA son realmente campeones mundiales.

"De niño, no tuve la oportunidad de soñar con este momento", declaró Siakam. "No pensé que era posible. Y creo que muchos chicos piensan que no es posible. Pero ahora estoy yo aquí, diciéndoles ´mírenme, yo era un muchachito flacuchento de Camerún, y miren dónde estoy... campeón de la NBA´".