Raptors vencen a los Wizards

Se recuperaron de derrotas consecutivas a principios de semana

Por AP

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Raptors vencen a los Wizards

WASHINGTON.- Immanuel Quickley anotó 27 puntos y repartió 11 asistencias para impulsar la victoria del sábado de los Raptors de Toronto 134-125 ante los Wizards de Washington.

Brandon Ingram sumó 24 unidades para los Raptors, que se recuperaron de derrotas consecutivas a principios de semana en casa ante Oklahoma City y San Antonio, aspirantes de la Conferencia Oeste. Toronto está en el quinto puesto del Este, ahora con una ventaja de tres partidos sobre el grupo del play-in.

Will Riley anotó 19 tantos para Washington, que perdió su cuarto partido consecutivo tras vencer a Indiana dos veces seguidas al regresar del receso del Juego de Estrellas.

Los Wizards siguen sin contar con los recién adquiridos Anthony Davis (dedo) y Trae Young (rodilla, cuádriceps), así como el pívot Alex Sarr (isquiotibiales). Collin Murray-Boyles (pulgar) no jugó por Toronto.




Washington ganaba por tres a mitad del tercer cuarto antes de una racha de 11-2 de Toronto, coronada por un triple de Ingram. Los Raptors estaban arriba 98-92 tras tres cuartos y ampliaron la ventaja a doble dígito al inicio del cuarto periodo.

Los cinco titulares de Toronto anotaron al menos 18 puntos. RJ Barrett aportó 21, y Scottie Barnes anotó 18; Jakob Poeltl terminó con 18 y 10 rebotes.

