Raptors vs Warriors, el decisivo juego 3 de la final de la NBA

Los campeones de la NBA, Warriors de Golden State están de regreso a la comodidad de su casa luego de emparejar las Finales contra los Raptors de Toronto a un triunfo por bando.

Una avalancha de 20 puntos sin respuesta, encaminó a los Warriors a la victoria en patio ajeno que encendió de nuevo el imaginario colectivo de que Golden State sumará su tercer título de forma consecutiva -una historia sin fin- a pesar de no contar con equipo completo con la baja de Kevin Durant.

Si te perdiste los dos primeros juegos y quieres saber cómo llegamos aquí.

Primero:

El Juego 3 inicia a las 20:00 horas

En México lo transmite por televisión abierta Canal 9 y en sistema de paga ESPN.

Es el primero de estas Finales que se disputa en la Oracle Arena.

Klay Thompson está cuestionable para el Juego 3 de las Finales de la NBA, mientras que el centro Kevon Looney fue puesto en la lista de lesionados indefinidamente.

Ambos jugadores se lesionaron el domingo en la victoria de Golden State. Los Warriors han estado sin la Estrellas Kevin Durant, quien se lesionó la pantorrilla en la ronda previa de playoffs, pero recuperó el centro DeMarcus Cousins en el Juego 1, luego de que sufrió una lesión en el muslo en la primera ronda.

Looney abandonó el partido del domingo en la primera mitad y no regresó. Además, el abridor de los Warriors, Andre Iguodala, ha estado lidiando con una lesión en la pantorrilla y, según el entrenador Steve Kerr, Curry se vio frenado por la deshidratación en el Juego 2.

Es posible que Durant, quien ha estado realizando simulando bufandas en la cancha, pero que aún no ha participado en una práctica completa desde su lesión, pueda regresar al Juego 3, pero se considera que es más probable que regrese al Juego 4 el viernes.

Los Warriors no sienten el mismo nivel de urgencia porque no están 0-2, y los próximos dos juegos están en casa, y el grupo central se prueba en el campeonato. Como lo demostraron en el Juego 2, no se ven afectados por los tensos juegos de campeonato, incluso con Thompson y Durant fuera del piso. Salen favoritos por 4.5 puntos.