"Rasuran" beca a la atleta paralímpica Socorro Lira

A pesar de que el Consejo Ciudadano del Deporte ya depositó el recurso, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpocufide) no le ha entregado a la atleta paralímpica y de alto rendimiento María del Socorro Lira, su apoyo correspondiente de beca, por lo que pide una explicación, no solo que le digan que no hay dinero.

La atleta que sobresale en levantamiento de pesas, donde es seleccionada nacional, se acercó a Pulso para platicar e informar que, Jorge Vega, director de Desarrollo del Deporte, "me dijo que no hay dinero para entregarme el apoyo de beca a la que tengo derecho cada mes".

Cabe señalar que la semana pasada le hicieron tres depósitos de los cuales aún queda pendiente una cantidad por cubrir, "pero Jorge Vega me comentó que ya no cuentan con más recursos, que ya no se me va a pagar e incluso me quiso regresar las facturas solicitadas pero ya no quise agarrarlas".

Socorro señala que "mi deseo es que el Consejo del Deporte intervenga o bien el gobernador del Estado Juan Manuel Carreras porque no solo soy yo a la que no le han pagado, sino que hay más deportistas que pasan por el mismo problema, que al igual que yo quieren que se nos dé una buena explicación".

"Coquito" Lira ha cumplido con las evaluaciones que marca el programa de apoyo para los atletas de alto rendimiento, por eso su deseo es que le brinden la beca completa.

Para finalizar, mencionó que "pido que se haga una investigación para que aclaren este lamentable asunto, ya que no estamos de acuerdo en cómo manejan los recursos, tanto el director del Inpocufide Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, así como Jorge Vega Garza, director de Desarrollo del Deporte".