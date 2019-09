Raúl Arias llega al Veracruz, pero no se sabe a qué puesto

La directiva del Veracruz anunció la llegada de Raúl Arias a la estructura del equipo, pero.... No define aún en qué puesto.

Los Tiburones no cuentan con director técnico después de la renuncia de Enrique Meza, el juego ante Morelia fue dirigido por el director de fuerzas básicas, José Luis González China.

En el comunicado se habla de la trayectoria de Arias, pero no del cargo a ocupar. "La directiva del Club Deportivo Veracruz que encabeza Fidel Kuri Grajales comunica que a partir de este día, el señor, Raúl Arias Rosas, se integra a la estructura de trabajo del equipo".

En el comunicado se lee que se une al proyecto, pero no qué hará en él.

"En su amplio recorrido dentro del futbol, Raúl cuenta con experiencia como futbolista profesional de 15 años; posteriormente se dedicó a la dirección técnica, encargándose de equipos como el Necaxa con el que vivió grandes actuaciones entre 1997 y 2005, San Luis conoció la disputa por el no descenso y logró salvarlos de manera memorable, Chivas y Estudiantes Tecos de México, además del Cienciano de Perú.

"En el plano administrativo, Arias Rosas también ha ido adquiriendo experiencia en base a trabajo, probando sus capacidades en España con el Club Polideportivo Cacereño y recientemente, en 2017, encabezó el proyecto del Club Deportivo Tepatitlán de Morelos que logró el campeonato de la Serie A de la Liga Premier venciendo en tanda de penales al Irapuato.

"Hasta hace poco Raúl Arias encabezaba el proyecto del equipo de La Piedad que busca regresar a los primeros planos del fútbol mexicano. La dirigencia veracruzana confía en que con su trayectoria, Raúl Arias será de gran ayuda para alcanzar los objetivos trazados en el plazo inmediato basando su gestión en el arduo trabajo que lo ha caracterizado siempre", expresó la organización.

Este martes, se revelará qué hará Raúl Arias en el Veracruz, que acumula 34 juegos sin ganar: ocho empates y 26 derrotas.