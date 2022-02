Raúl Jiménez está disponible para jugar con la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- La buena noticia entre tantas malas para el equipo mexicano, es que Raúl Jiménez está listo para volver a la actividad. Jiménez llegó a la convocatoria, lesionado, y no pudo estar presente ante Jamaica y ante Costa Rica. Ahora contra Panamá y ante la falta de gol, su presencia es esencial. "Raúl está disponible, ha entrenado bien y esperamos contar con él", dijo Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, un día antes del trascendental juego ante Panamá.

El trabajo ha sido el mismo con los jugadores, de cara a este duelo: "La situación es como en cada uno de los juegos de eliminatoria, nos metemos dentro del CAR domingo y lunes, nos concentramos en los entrenamientos, aclarar dudas. La misma de siempre, la situación no ha cambiado". Pero acepta, hay intranquilidad, pero no de conciencia "eso viene de malos actos, de ser un tipo deshonesto, turbio, de mal accionar, y no me considero ese tipo de persona. La paz mental la tengo tiempo. En tres años de trabajo hay buenos momentos y otros no tanto. Hay que seguir estando concentrado en lo que podemos manejar en lo que es la relación con los jugadores".

La pregunta constante... ¿Por qué cuesta generar hacia el frente? "Con Jamaica tuvimos buena circulación de juego y de pelota. Con Costa Rica jugamos mejor el primer tiempo que el segundo y las opciones las tuvimos... Lo que resalta es la falta de gol".

Panamá, espera: "vendrá a proponer al frente. Tiene buena pareja de centrales que dan salida, los dos volantes saben ser desequilibrante cuando se llega a las puntas... Hay que cortar los circuitos de juegos, que Godoy y Carrasquilla no la tengan, eso lo hemos visto desde antes...". Sobre si el Azteca, puede ser determinante, dejó en claro, que eso depende del equipo: "La respuesta está dentro del rectángulo de juego. Jugar mejor que el rival es la respuesta. El rol que juega la gente es importante, siempre beneficia como fue con EU en Cincinnati, pero al final lo importante es lo que hagamos en el campo".