Raúl Jiménez se salva de las primeras bajas del Wolverhampton

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- El atacante mexicano Raúl Jiménez tiene un futuro incierto en el balompié europeo, con pocos minutos jugados en la temporada de la Premier League y su bajo nivel, es uno de los señalados para dejar al Wolverhampton.

Pero su salida, parece indicar esperará unos días más, al no formar parte de la primera lista de bajas del equipo, que actualmente es dirigido por Julen Lopetegui.

El club inglés, aprovechó y mediante sus redes sociales dio a conocer este sábado a tres de sus estrellas, quienes no volverán a formar parte del plantel, nombres en los que no apareció Jiménez.

La lista encabezada por Diego Costa y continuada por Joao Moutinho y Adama Traoré, recibió cientos de comentarios por parte de los fanáticos.

Los que agradecieron el esfuerzo y compromiso de los jugadores, especialmente el de Adama Traoré, jugador que quedará libre y en búsqueda de un nuevo equipo tras su paso por el FC Barcelona.