Rayados con ventaja mínima ante Toluca

México.- El líder Toluca entendió un poco tarde que la Liguilla había comenzado, tanto que estuvo a punto de regresar al Nemesio Díez con una importante desventaja, pero al final, la derrota (3-2) por un gol de diferencia contra el Monterrey, no se ve tan determinante.

Rayados dio la campanada al derrotar al líder, más irá al juego de vuelta, el sábado en el estadio Nemesio Díez, sólo por un gol adelante, lo que parece poco para asegurar el pase a las semifinales.

Buen inicio de Liguilla, por lo menos se vio un buen segundo tiempo, cinco goles en el primer partido, y todo está abierto.

Pero el juego comenzó como si fuera de la Jornada 4 del torneo regular, con ambos equipos a la espera de una acción para reaccionar en torno a esta. Los dos quisieron aguardar, especular... el juego se volvió pesado, de poco espectáculo. Sin nada qué contar.

Cuando Monterrey tenía la pelota, el camino a la portería rival era largo. Nelson Deossa no aparecía debido a la presencia de Sergio Canales. No se entienden en la cancha. Parece que se estorban, y Jesús Manuel Corona, el “Tecatito”, es el más afectado, el juego recae en él, y no vive su mejor momento... Desde hace bastante tiempo.

Toluca es más dinámico. En cuanto se hace de la posesión las alas se abren, Alexis Vega se sube a la motocicleta y quiere inquietar.

Pero tampoco pasa mucho.

El cero se rompe gracias a un autogol, en la única acción en la que Jesús Gallardo llegó a línea de fondo. Su centro fue raso y potente, el Toro Víctor Guzmán metió la pierna y venció a su portero, el siempre inestable Esteban Andrada (16’).

La temática no cambió, el panorama fue el mismo. Hasta que Deossa pasó por encima de la jerarquía de Canales, en vez de pasar el balón decidió tirar y eso fue suficiente para vencer a Pau López, previo desvío de Héctor Herrera (44’). El buen momento de Monterrey duró hasta el inicio del segundo tiempo. Stefan Medina vio solo a Canales en el área y el español cruzó con potencia al portero toluqueño para dar la vuelta al juego (50’).

Toluca se descontroló, perdió las formas. Vino una jugada de fantasía entre Canales, “Tecatito” y Germán Berterame, que terminó en un gol que fue anulado gracias al VAR por mano previa del español.

Pero ni así el Toluca reaccionó. El desorden predominó, para sorpresa del propio Antonio Mohamed. Jesús Gallardo olvidó que ya no juega en Monterrey, retrasó el balón, se lo dio a Berterame, quien con facilidad se quitó el guardameta ibérico para meter el tercero (69’).

Era el momento de los Rayados, el tiempo de matar, pero sin duda que les faltó oficio.

Falta cerca del área de Rayados, la pelota fue al punto de penalti y el zaguero brasileño Luan García remató (82’) para poner las cifras definitivas, por lo menos en el juego de ida. Al final nada está cerrado, el encuentro quedó abierto en un buen inicio de Liguilla.