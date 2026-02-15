logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rayados se mete en la lucha por Liguilla

Por El Universal

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Rayados se mete en la lucha por Liguilla

México.- El de siempre tuvo que aparecer al rescate, con una definición poco inusual, pero igual de valiosa.

Con solitaria anotación de Sergio Canales (23´), el Monterrey derrotó (1-0) al León y sumó tres puntos más que valiosos en el estadio BBVA.

Importante victoria para los Rayados, quienes escalan hasta la quinta posición de la tabla general. Ya están en zona de Liguilla y ahí es donde deben permanecer.

El equipo de Domenec Torrent hizo lo necesario para imponerse a la Fiera; incluso, pudo haber ganado de manera más holgada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En los últimos minutos, Lucas Ocampos amplió el marcador, pero el VAR intervino para anular el gol por un fuera de juego.

A lo largo de los 90 minutos, la Pandilla fue mejor, tuvo más ocasiones de gol y nunca puso en predicamento su ventaja.

Aunque, todavía mejorar en el tema de la contundencia. Al frente, necesita ser más certero para aprovechar todas las oportunidades de peligro que genera; Sergio Canales, consciente de eso, no desperdició la acción que tuvo para marcar.

El elegante futbolista español apareció solo dentro del área esmeralda y remató de cabeza para abrir el marcador.

El ex del Real Betis agradeció el espectacular centro que le puso Luca Orellano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante
Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante

Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante

SLP

El Universal

Con 18 años, Lasse Gaxiola se convirtió en el mexicano más joven en Juegos Olímpicos de Invierno.

Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina
Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina

Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina

SLP

AP

La definición del torneo será entre los dos primeros preclasificados en la pista Guillermo Vilas.

NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California
NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California

NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California

SLP

AP

Jugadores como Wembanyama y Leonard expresan opiniones encontradas sobre el nuevo esquema del Juego de Estrellas 2024.

Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional
Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

SLP

Redacción

Inpode planea una edición con futbolistas de trayectoria internacional y equipos de alto perfil.