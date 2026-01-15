logo pulso
Real Madrid cae eliminado

Fue derrotado por Albacete, club de 2da. división, en debut de Arbeloa

Por AP

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Real Madrid cae eliminado

MADRID.- Álvaro Arbeloa tuvo un comienzo desastroso como nuevo entrenador del Real Madrid, viendo a su equipo perder 3-2 ante el club de segunda división Albacete y quedar fuera de la Copa del Rey en los octavos de final el miércoles.

Jefté Betancor anotó el gol de la victoria cuatro minutos después del tiempo de descuento para enviar al Albacete a los cuartos de final. Gonzalo García también había marcado en el tiempo añadido para el Madrid, igualando el partido 2-2.

El Madrid tuvo dificultades desde el inicio en el debut de Arbeloa, el exentrenador del equipo B del club, quien el lunes fue elegido para reemplazar a Xabi Alonso tras un tumultuoso período de ocho meses al mando.

Los anfitriones se adelantaron en el marcador primero con un gol de cabeza de Javier Villar tras un tiro de esquina a los 42 minutos, y Franco Mastantuono igualó desde cerca tres minutos más tarde del tiempo de descuento de la primera mitad. Betancor volvió a poner al Albacete al frente a los 82 minutos con un disparo desde dentro del área después de que la defensa del Madrid no lograra despejar completamente un centro al área.

Arbeloa utilizó a algunos jugadores del equipo B y descansó a algunas de sus principales estrellas, incluyendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo. El equipo tuvo dificultades para crear oportunidades de gol.

Al igual que Alonso, Arbeloa, de 42 años, jugó varios años para el Madrid. Ha estado en el club durante 20 años, habiendo entrenado a muchos de sus equipos juveniles.

Como jugador, Arbeloa ayudó al Madrid a ganar ocho títulos entre 2009 y 2016, incluyendo dos Copas de Europa y una liga española. También ayudó a España a ganar la Copa del Mundo de 2010 y los Campeonatos de Europa de 2008 y 2012.

