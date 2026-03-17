Real Madrid elimina al Manchester City con doblete de Vinicius

Real Madrid y Paris Saint-Germain sofocaron rápidamente el martes todo atisbo de remontadas épicas por parte de Manchester City y Chelsea en la Liga de Campeones.

En cambio, el modesto Bodø/Glimt fue el que terminó sufriendo una remontada histórica en su partido de vuelta de los octavos de final.

Al defender ventajas de tres goles tras el partido de ida, el Madrid emergió victorioso 2-1 en la cancha del City, ayudado por una temprana tarjeta roja a Bernardo Silva, el capitán del City, y un doblete de Vinicius Junior, para avanzar 5-1 en el global. El reinante campeón PSG anotó dos veces en los primeros 14 minutos rumbo al triunfo 3-0 en la cancha de Chelsea para sellar un 8-2 global.

Bodø/Glimt, el club noruego de un pueblo pesquero de unos 55.000 habitantes al norte del Círculo Polar Ártico, también tenía una ventaja 3-0 cosechada en la ida, pero fue arrollado 5-0 por el Sporting de Lisboa tras la prórroga. La mayor remontada previa en la Champions fue la que protagonizó el Barcelona contra el PSG en 2016-17.

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La recompensa del Sporting será un cruce de cuartos de final con Arsenal, que superó 2-0 al Bayer Leverkusen para imponerse 3-1 en el global. Los líderes de la Liga Premier inglesa mantienen viva la ilusión de acaparar cuatro títulos este temporada.

El City se estrella con una expulsión

Por cuarta vez en cinco años, el Madrid apeó al City de la Liga de Campeones, y esta eliminatoria quedó prácticamente sentenciada cuando a Silva le mostraron la tarjeta roja a los 20 minutos, con una revisión de video, por sacar el codo sobre la línea de gol para bloquear un disparo de Vinicius.

La estrella brasileña convirtió el penal para darle al Madrid un colchón de cuatro goles y, ya en el tiempo añadido del segundo tiempo, definió a corta distancia para asegurar la victoria de la noche para el equipo más laureado en la historia de la Copa de Europa, dueño de 15 títulos.

"El penal lo cambió todo", dijo Álvaro Arbeloa, el técnico del Madrid. "Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores".

Todo apunta a que el siguiente rival del Madrid será el Bayern Múnich, que el miércoles recibirá a Atalanta con una categórica ventaja 6-1 a su favor.

"Todos sabemos que este club y su afición cambian, cuando llegan los grandes partidos y esta competición", afirmó Vinicius. "Estamos preparados para más. Que venga el próximo".

Erling Haaland anotó a los 41 minutos para el City, que generó suficientes ocasiones —incluso con 10 hombres— como para marcar los goles que necesitaba.

Kylian Mbappé ingresó como suplente en el segundo tiempo para marcar su regreso tras casi un mes de baja por lesión. El Madrid espera que el delantero francés se mantenga sano antes del cruce de cuartos.

El PSG se cobra revancha tardía ante Chelsea

Llámelo revancha tardía.

Ocho meses después de perder la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, el PSG le propinó una paliza en la eliminatoria a dos partidos al equipo inglés, con goles de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu en Stamford Bridge.

El PSG continuará la defensa de su título contra Galatasaray o Liverpool en la ronda de cuartos. Los rucos defenderán una ventaja 1-0 al visitar el mítico Anfield el miércoles.

Golazo de Eze mantiene a Arsenal en racha

En una noche por lo demás difícil para los clubes ingleses, Arsenal se aseguró de que haya representación de la Premier en los cuartos de final.

Eberechi Eze giró sobre sí mismo para clavar un disparo ascendente desde el borde del área antes de que Declan Rice añadiera el segundo en el Emirates Stadium.

Líder de la Premier con nueve puntos de diferencia, Arsenal alcanzó la final de la Copa de la Liga inglesa —enfrentarán a Man City el domingo— y están en los cuartos de final de la Copa FA, donde será amplio favorito ante el Southampton de la segunda división.

Definitivamente no debería descartarse un cuádruple.

La aventura de Bodø/Glimt acaba

Bodø/Glimt cautivó al mundo del fútbol con una improbable racha de victorias.

Tras vencer al Man City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de la fase de liga para colarse en la ronda de repechaje, el equipo más septentrional que ha jugado en la Champions derrotó al Inter de Milán —subcampeón de la temporada pasada— tanto en casa como fuera para avanzar a los octavos.

Ganar 3-0 la semana pasada en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, no resultó suficiente ante el Sporting, que dominó de principio a fin en el partido de vuelta y anotó por medio de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y el colombiano Luis Suárez para llevar el encuentro a la prórroga.

Allí, el lateral izquierdo uruguayo Maxi Araújo marcó a los 92 minutos para poner al Sporting por delante en el global por primera vez. Rafael Nel añadió el quinto en el tiempo añadido.

"La gente pensaba que era casi imposible, pero demostramos que creíamos en nosotros mismos y lo remontamos. Jugamos un partido perfecto", manifestó Araújo pero demostramos que creíamos en nosotros mismos y lo remontamos. Jugamos un partido perfecto".