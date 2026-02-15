Real Madrid golea a la Real Sociedad

MADRID.- Vinícius Júnior anotó dos penales y un Real Madrid sin la superestrella Kylian Mbappé se colocó líder de La Liga el sábado con una victoria 4-1 sobre Real Sociedad.

Mbappé observó desde el banquillo de suplentes después de perderse algunas sesiones de entrenamiento del equipo durante la semana por molestias en la rodilla izquierda. El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo el viernes que podía jugar, pero evidentemente no quiso apresurar a su goleador estrella.

Tampoco lo necesitó.

Mbappé y Jude Bellingham, fuera por una lesión en el tendón de la corva, vieron cómo el Madrid ofreció una actuación colectiva segura para poner fin a la racha de 10 partidos invicto de los visitantes en todas las competiciones y colocarse dos puntos por delante de Barcelona antes de que el campeón defensor visite Girona el lunes.

Quizás la cena de equipo del martes en un restaurante elegante pagada por Mbappé y Vinícius ayudó a concentrar a los jugadores antes de enfrentar a Benfica en los playoffs de la Liga de Campeones la próxima semana.

Gonzalo García abrió el marcador con un ligero toque al centro de Trent Alexander-Arnold en el quinto minuto. Sin embargo, iba a ser un partido en gran medida frustrante para el joven atacante, que no supo aprovechar otras buenas oportunidades.

Dean Huijsen concedió un penal por derribar a Yangel Herrera, y Mikel Oyarzabal igualó debidamente desde el punto penal con un disparo fuerte, alto y centrado en el 21.

El árbitro Francisco José Hernández Maeso señaló otro penal en el otro extremo cuatro minutos después cuando Jon Aramburu atrapó el tobillo de Vinícius, derribándolo. El brasileño se sacudió para anotar desde el punto penal en el 25.

El capitán del Madrid, Fede Valverde, anotó agradecido el tercero en el 31 después de que le dejaran demasiado espacio al borde del área. Fue el primer gol de Valverde en la temporada.

Gonzalo debió haber anotado de nuevo antes del descanso cuando Valverde lo habilitó para lo que parecía un simple empujón, pero Vinícius puso el 4-1 con su segundo penal después del descanso, señalado después de que Aramburu fuera nuevamente sancionado por derribarlo.

Dani Carvajal hizo su esperado regreso alrededor de la hora de juego cuando reemplazó a Alexander-Arnold para su primera aparición en la liga desde la derrota 2-1 del Madrid ante Barcelona en octubre. Según se informó, Carvajal estaba descontento de que el jugador de Castilla de 21 años David Jiménez jugara de lateral derecho en Valencia el fin de semana pasado.