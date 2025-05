Real Madrid hace oficial la salida de Ancelotti

Las despedidas no siempre terminan de la mejor manera, pero los ciclos tienen que terminar para abrir nuevas etapas.

El Real Madrid no desconoce lo que significa separar caminos con sus directores técnicos, pero, hasta el momento, ninguno llevaba el nombre de Carlo Ancelotti.

Este viernes 23 de mayo, la directiva de los Merengues anunció que Carletto no continuará al frente del primer equipo, luego de seis temporadas, en dos etapas.

La cúpula de La Casa Blanca lanzó un comunicado, a través de sus redes sociales, para confirmar la salida del entrenador más ganador en los 123 años de historia del equipo madridista.

"El Real Madrid y Carlo Ancelotti han llegado a un acuerdo para finalizar su etapa como entrenador del Real Madrid", publicó la escuadra merengue.

Carletto sumó 15 títulos a las vitrinas del conjunto de la capital española, por lo que le desearon "mucha suerte esta nueva etapa de su vida", luego de que ya fuera oficial que se convertiría en el nuevo en el nuevo director técnico de la Selección de Brasil.

"Nuestro club quiere expresar su agradecimiento y su cariño a quien es una de las grandes leyendas del Real Madrid y del futbol mundial. Gracias, Carlo", manifestó.

Con más de 350 partidos disputados, Carlo Ancelotti se sentará por última vez en el banquillo merengue el próximo sábado, para el duelo contra la Real Sociedad y la directiva, encabezada por Florentino Pérez ya le prepara una despedida como se merece.

"Mañana, el Santiago Bernabéu le rendirá homenaje en el que será el último partido de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid", publicó en el comunicado.