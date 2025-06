Real Madrid presenta a Alexander-Arnold como nuevo fichaje estrella

MADRID (AP) — Trent Alexander-Arnold fue presentado oficialmente el jueves por el Real Madrid y afirmó que es un sueño hecho realidad jugar para el poderoso club español.

"Esto es un sueño, todavía tengo que pellizcarme", dijo el lateral derecho inglés de 26 años en una rueda de prensa.

Alexander-Arnold añade otro refuerzo a la zaga del Madrid después de una temporada en la que el bloque defensivo fue va tuvo dificultades tras las lesiones.

El Madrid adelantó el fichaje de Alexander-Arnold, desembolsando 10 millones de euros (11,5 millones de dólares a Liverpool para tenerlo el 1 de junio en lugar de gratis al final del mes. Eso permitió al Madrid sumar al defensor para el equipo de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Los merengues debutarán en la fase de grupos del Mundial de Clubes contra el club saudí Al-Hilal el próximo miércoles en el estadio Hard Rock en Miami.

Alexander-Arnold estuvo acompañado por sus padres y familiares en la capital. Después de firmar el contrato junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue presentado con un video de sus mejores momentos y luego habló brevemente, en español.

"Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Soy consciente de que jugar para el Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo", señaló.

El Madrid también presentó esta semana al defensa central Dean Huijsen.

Alexander-Arnold, quien llevará el número 12, firmó un contrato de seis años hasta junio de 2031. Se unirá a su compatriota inglés Jude Bellingham.

"Crecí siendo un fan de Liverpool y los he visto hacer cosas increíbles. He hablado un poco con Xabi Alonso. Le he dicho que fue un ídolo y que ahora trabajar con él es un sueño convertido en realidad", dijo Trent-Arnold. "Ha impactado mucho en la forma en la que juego. Hacía cosas imposibles y ha influido en mi forma de trabajar, en tener hambre y unos estándares altos".

Ganó nueve títulos con el Liverpool, incluyendo una consagración en Liga de Campeones y otras dos en la Liga Premier.

"Llega al Real Madrid un jugador que lo ha ganado todo, que es uno de los mejores defensas laterales del mundo y que ha marcado una época en uno de los clubes de fútbol más importantes y prestigiosos, como es el Liverpool", dijo Pérez. "Hoy recibimos a un jugador excepcional que quiere sentir la emoción de vestir nuestra camiseta".

El Madrid y los otros 31 equipos que juegan en el Mundial de Clubes pueden hacer fichajes anticipados en ventanas de transferencia especiales aprobadas por la FIFA del 1 al 10 de junio y del 27 de junio al 3 de julio.

Alexander-Arnold ya había anunciado que dejaba el club de su infancia con el Madrid como destino esperado. Disputó 354 partidos con Liverpool y anotó 23 goles.

Para sus propios altos estándares, el Madrid tuvo una temporada decepcionante, al quedar subcampeón ante su rival Barcelona en la Liga español y fue eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones a pesar de haber fichado al astro francés Kylian Mbappé el verano pasado.