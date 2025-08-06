logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Fotogalería

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Real Madrid suma a Óscar Michel como analista del primer equipo

La preferencia de la afición mexicana por el Real Madrid se refleja en la incorporación de Óscar Michel como analista del primer equipo.

Por El Universal

Agosto 06, 2025 04:20 p.m.
A
Real Madrid suma a Óscar Michel como analista del primer equipo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Real Madrid es uno de los equipos favoritos del público mexicano y se debe en gran medida, a las hazañas del legendario Hugo Sánchez en su etapa como futbolista. Ahora, otro mexicano será parte del primer equipo merengue.

De acuerdo con ESPN, el cuerpo técnico de Xabi Alonso incorporó a Óscar Michel como analista del primer equipo, con la función de analista de video para mejorar el rendimiento de los jugadores y encontrar qué áreas del juego se pueden perfeccionar.

Según una encuesta de Mitofsky de febrero de 2022, el Real Madrid era el club de futbol internacional favorito entre los aficionados mexicanos, con un 45.5?por ciento de preferencia frente al Barcelona con 27.4?por ciento. Ahora, "uno de ellos" tendrá influencia directa en el funcionamiento del primer equipo.

ESPN reveló que "Óscar Michel está especializado en tareas de análisis y conocimiento táctico, y su experiencia más reciente en la entidad ha sido como analista del Real Madrid Femenil, donde llevaba tres años. Antes, estuvo trabajando en la cantera del conjunto blanco".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Michel, empezó a trabajar con el Real Madrid en 2019, pero ahora da el salto al primer equipo después del fracaso merengue en el Mundial de Clubes. De hecho, el mexicano será contemplado desde la pretemporada para ayudar a Xabi Alonso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Real Madrid suma a Óscar Michel como analista del primer equipo
Real Madrid suma a Óscar Michel como analista del primer equipo

Real Madrid suma a Óscar Michel como analista del primer equipo

SLP

El Universal

La preferencia de la afición mexicana por el Real Madrid se refleja en la incorporación de Óscar Michel como analista del primer equipo.

¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?
¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?

¿Quién jugará en la portería de Pumas sin Keylor Navas?

SLP

El Universal

Pumas e Inter Miami se enfrentan en un partido determinante por la clasificación

La razón por la que Vicente Sánchez no siguió en Cruz Azul
La razón por la que Vicente Sánchez no siguió en Cruz Azul

La razón por la que Vicente Sánchez no siguió en Cruz Azul

SLP

El Universal

Detalles sobre la participación de Vicente Sánchez en la Copa de Campeones Concacaf

Hugo Sánchez decepcionó como goleador en el Mundial de México 86
Hugo Sánchez decepcionó como goleador en el Mundial de México 86

Hugo Sánchez decepcionó como goleador en el Mundial de México 86

SLP

El Universal

La Selección Nacional México 86 encuentra en Fernando Quirarte a su hombre más determinante frente al marco rival, destacando en la defensa.