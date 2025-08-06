Real Madrid suma a Óscar Michel como analista del primer equipo
La preferencia de la afición mexicana por el Real Madrid se refleja en la incorporación de Óscar Michel como analista del primer equipo.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Real Madrid es uno de los equipos favoritos del público mexicano y se debe en gran medida, a las hazañas del legendario Hugo Sánchez en su etapa como futbolista. Ahora, otro mexicano será parte del primer equipo merengue.
De acuerdo con ESPN, el cuerpo técnico de Xabi Alonso incorporó a Óscar Michel como analista del primer equipo, con la función de analista de video para mejorar el rendimiento de los jugadores y encontrar qué áreas del juego se pueden perfeccionar.
Según una encuesta de Mitofsky de febrero de 2022, el Real Madrid era el club de futbol internacional favorito entre los aficionados mexicanos, con un 45.5?por ciento de preferencia frente al Barcelona con 27.4?por ciento. Ahora, "uno de ellos" tendrá influencia directa en el funcionamiento del primer equipo.
ESPN reveló que "Óscar Michel está especializado en tareas de análisis y conocimiento táctico, y su experiencia más reciente en la entidad ha sido como analista del Real Madrid Femenil, donde llevaba tres años. Antes, estuvo trabajando en la cantera del conjunto blanco".
Michel, empezó a trabajar con el Real Madrid en 2019, pero ahora da el salto al primer equipo después del fracaso merengue en el Mundial de Clubes. De hecho, el mexicano será contemplado desde la pretemporada para ayudar a Xabi Alonso.
