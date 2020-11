Reaparece "Bandido" Vargas esta noche

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de más de un año de inactividad, el excampeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Francisco "Bandido" Vargas, se medirá este viernes con el venezolano Otto Gamez, un combate pactado a diez rounds en peso ligero, con el que inicia su camino en busca de un nuevo título del orbe.

La cita será en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y el "Bandido" llega motivado para ofrecer una buena riña. "Mi rival es joven. Tiene mucho que ganar y por eso mismo nos preparamos para lo que tenga y contener lo que vaya a presentar en la pelea. Ya lo conocemos un poco, es alto, joven, fuerte".

A sus 35 años, Vargas no se rinde y confía en mantener las cualidades que lo ubiquen pronto como retador a un cetro mundial en peso ligero.

"En superpluma ya me daba trabajo dar el peso. Vamos por nuestra segunda pelea en peso ligero y buscar el campeonato. Me siento bien físicamente. Lo único que me hacía falta era subir de división, en ligero me siento fuerte y rápido".

La batalla tiene una dedicatoria especial a la labor que realiza la Hacienda Nueva Vida, en apoyo al boxeo de Ecatepec. "Va a ser una gran función donde van a salir muchos prospectos y agradecido por pelear en la función. No había tenido la oportunidad de pelear en Ecatepec, se dio y quiero ofrecer a mi público una gran pelea".

En otro duelo, el púgil ecatepense Luis "Coto" Vidales, campeón nacional welter, expondrá su cetro ante Luis Montelongo, en lo que se presagia sea un encuentro de poder a poder.

"A ´Lobito´ Montelongo lo conozco. Hace como ocho años empezamos a boxear juntos, nos conocemos de pies a cabeza. En la pelea vamos a tener que usar cosas dinámicas. Mi rival va al choque. Somos inteligentes y vamos preparados y con la condición al cien para salir bien del compromiso", advirtió el monarca.