Recibe CB Santos a Soles de Mexicali

Dejando atrás el juego de ensueño que se vivió el pasado lunes, los jugadores de CB Santos de San Luis ya piensan en el segundo juego de la serie ante los Soles de Mexicali, sabedores de que será un duelo complicado como el primero, pero que se puede volver a ganar.

El cuadro celestial enfrenta a los fronterizos este miércoles a las 20:30 horas en la duela del auditorio Miguel Barragán, cita a la que no podrán faltar los amantes al deporte ráfaga ya que se espera un duelo emocionante en el terreno de juego.

René Esparza, quien con dos triples en momentos cruciales le dio el triunfo a CB Santos, manifestó que el equipo que "tuvo más piernas" fue el que logró imponer condiciones, además agradeció la confianza que le otorgó el coach y resaltó que la clave para quedarse con la serie será mantenerse positivos en todas las facetas del juego.

Wilhelmus Caanen, coach celestial, dijo por su parte, que se sentía orgulloso de los jugadores, pero al mismo tiempo advirtió que, aunque "esto es grande, sólo es una victoria" y que tiene que ir por más, es decir por el segundo juego de la serie.

Caanen se sinceró y aseguró que no le sorprende haberles ganado a los líderes, "nuestro equipo ha demostrado, durante toda la temporada, que no se quita, que son perseverantes, que saben que cometen errores, que saben que lo complican todo, pero no se quitan".

"Cuando mantienes una actitud y mentalidad positiva, cuando piensas en el colectivo, cuando te gusta, te agrada que tus compañeros estén bien, pasan cosas como lo que pasó con René Esparza, sólo tengo palabras de elogio para todo el grupo", culminó.

El coach puertorriqueño reconoció que los jugadores tuvieron desgaste luego del juego del lunes, "están todos machucados", pero afirmó confiar en la labor del cuerpo médico, "aunque me gustaría practicar creo que los debo dejar descansar, que duerman bien, meterlos a una cámara hiperbárica para ver si se pueden recuperar y no perder el enfoque, claro, es bien bonita y sentimental la victoria, pero no podemos quedarnos ahí porque nuestro fin es la clasificación".