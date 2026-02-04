Recibe Cordero Casco de Plata
El piloto potosino fue galardonado tras una sobresaliente campaña
En el marco de las celebraciones por el 40 aniversario de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo (FEMADAC), se llevó a cabo la XIX entrega de los Cascos de Oro y Plata, ceremonia que reunió a lo más destacado del deporte motor federado durante el año 2025.
El Salón Montejo y Victoria, del Centro de Convenciones Cenia González Díez, en la Ciudad de México, fue nuevamente el escenario que albergó esta gala, consolidada como uno de los eventos más importantes del automovilismo nacional.
El presidente de la FEMADAC, Enrique Vila Gil, encabezó la ceremonia y fue el encargado de entregar las estatuillas a los pilotos y equipos acreedores al reconocimiento, en honor a su talento, constancia y resultados obtenidos a lo largo de la temporada recientemente concluida.
En la modalidad de rallismo, destacó el piloto potosino Ricardo Cordero, quien fue galardonado tras una sobresaliente campaña en la que conquistó el campeonato de la Carrera Panamericana, el campeonato canadiense de rallismo, el Nacam Rally Championship y el subcampeonato del Campeonato Mexicano de Rallies.
Esta fue la tercera entrega de Cascos encabezada por Vila Gil al frente del organismo, quien otorgó el Casco de Plata a Ricardo Cordero, así como a Marco Hernández, reconocido como el navegante más ganador en la historia del rallismo nacional.
Con este reconocimiento, Ricardo Cordero suma su octavo Casco en su trayectoria deportiva, cifra que lo coloca como el máximo ganador histórico de este galardón en cualquier modalidad del automovilismo en México, consolidándose como una de las máximas figuras del deporte motor nacional.
