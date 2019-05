Recibe Guerreras FCAS al Club León

Luego de las dos semanas de descanso con motivo de la Semana Santa y de Pascua, este fin de semana regresa la actividad a la Liga de Futbol Femenil del Bajío y la escuadra de las Guerreras FCAS reciben al Club León Femenil, el próximo domingo en la UDALM-1 a las 16:00 horas.

Sin duda que será un partido muy interesante ya que el conjunto leones es una escuadra que sabe tratar el balón, que le gusta tener la posesión del mismo, y se encuentra peleando el primer lugar de la clasificación general junto con el Irapuato.

Para este duelo, se espera que la inactividad no les afecte a las jugadoras de las FCAS, y aunque tuvieron participación en diferentes torneos, muchas de ellas no tuvieron actividad y esto se espera que no les afecte en el rendimiento.

Las Guerreras FCAS se encuentran ubicadas en el quinto lugar de la tabla, con 4 juegos ganados, 2 perdidos, para sumar 12 puntos y tienen dos encuentros pendientes.

La jornada 9 de este campeonato se conforma de los siguientes partidos: Esmeraldas contra Cobras Soledad, pendiente; Cobras de Querétaro recibe a Alianza Soccer FC de Zacatecas; Hidrocálidas reciben al líder Irapuato; FCAS contra Club León Femenil UDALM-1 a las 16:00 horas; Celaya contra Alacranes, pendiente y Linces recibe a Atlético Potosinas.