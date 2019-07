Recibe hoy ADSL femenil al América

El Atlético San Luis de la Liga MX Femenil afrontará esta noche su tercer partido de la actual temporada, recibiendo en el estadio Alfonso Lastras, al conjunto de las Águilas del América, en donde espera poder obtener un buen resultado.

Dicho partido tendrá lugar a las 20:00 horas y las pupilas del técnico Martín Casas, estarán buscando un buen resultado ante el conjunto de Coapa, en otro partido que seguramente resultarán complicado para las potosinas.

Las colchoneras potosinas no las ha traído todas consigo, ya que a pesar de la mejora en su funcionamiento ha acumulado par de derrotas y todavía no saben lo que es sumar en la actual temporada, y es que el cuadro de San Luis le ha faltado poder ofensivo y ante las bajas de Tamara Romero y Paola Montoya, que tentativamente se perderán todo el torneo por estar lesionadas, se han visto mermadas en su ataque.

A la defensiva han mejorado, pero siguen cometiendo desatenciones que les ha costado goles y en una liga como ésta no se puede dar el lujo de hacerlo, se sabe que son un cuadro novel, que está en proceso, pero no es un pretexto, se espera un buen partido para esta noche y nuevamente se espera que los aficionados se retraten en la taquilla del inmueble de la colonia Valle Dorado, esperando una mejor logística por parte del club de futbol.