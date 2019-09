Reconozco que tuvo errores groseros ante Argentina: Néstor Araujo

Néstor Araujo tardó una semana en reconocer públicamente lo que sucedió en el duelo amistoso entre Argentina y México, donde sus fallas claramente se reflejaron en el marcador final un contundente triunfo sudamericano de 4-0.

Ya con la camiseta del Celta de Vigo, su club en España, el defensa central aceptó todas las críticas que se le han venido en contra: "La gente tiene derecho a opinar y yo debo respetarlo. Contra Argentina no hice un buen partido y hubo errores groseros de mi parte", dijo en rueda de prensa previo al partido en contra del Espanyol de Barcelona.

Desde entonces, agrega Araujo: "he analizado todas esas jugadas en las que estuve desacertado con la única intención de aprender y poder mejorar de cara al futuro. No es una excusa, nos ganaron bien y me equivoqué mucho. Ahora sólo pienso en mejorar", refirió.

El Celta ocupa el lugar 16 de la competencia de España con sólo cuatro puntos, tras el mismo número de partidos jugados.