Red Bull presenta auto con el que correrá "Checo" Pérez

Red Bull Racing presentó los monoplazas para la temporada 2021 de la Fórmula Uno, de los cuales uno lo correrá el mexicano Sergio Pérez. La escudería austriaca mostró los RB16B, con los que competirá por el campeonato mundial ante Mercedes.

"La presentación del nuevo automóvil del equipo se produce antes de su primera aparición en la pista cuando Max [Verstappen] y Sergio lo pondrán a prueba por primera vez durante un día oficial de filmación. El piloto de prueba y reserva Alex también estará disponible, recopilando comentarios y conduciendo un RB15 mientras el equipo se prepara para la nueva campaña", informó el equipo.

En la superficie, las primeras imágenes del bólido sugieren que no ha cambiado demasiado durante el invierno, aunque Red Bull aseguró que sus diseñadores no tomaron un descanso, ya que las grandes modificaciones se verán en 2022, cuando se implementen las nuevas galas en la F1.

"El día de filmación en Silverstone no solo proporcionará imágenes del RB16B para que los medios y los socios utilicen en el período previo a la primera carrera en Bahrein, sino que también les dará a los Bulls una primera indicación de lo que pueden esperar cuando se dirijan al Golfo. estado para la única prueba de pretemporada de este año que comienza el 12 de marzo". Para Pérez, será su primera campaña en Red Bull, en su año 11 dentro de la máxima categoría de la Fórmula Uno.