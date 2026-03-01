Regirán nuevas leyes de futbol en la Copa

HENSOL.- Una versión ajustada de una regla sobre el tratamiento fuera del campo de juego, de la que Lionel Messi se quejó en 2024, fue adoptada a tiempo para el Mundial por la International Football Association Board el sábado.

La asamblea general anual de la IFAB, que fija las reglas del juego a nivel mundial, también amplió el alcance del VAR para incluir los saques de esquina y las segundas tarjetas amarillas, además de otras medidas para acelerar el juego. Otras reglas implementadas incluyen un "principio de cuenta regresiva" aplicable a los saques de banda y los saques de meta.

En nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial, se permitirán las repeticiones de video para comprobar y revisar tarjetas rojas derivadas de "una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta" y para poder anular "un saque de esquina concedido de manera claramente incorrecta, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación".

El VAR también podrá revisar casos de identidad equivocada, cuando el árbitro sanciona al jugador incorrecto por una infracción que conlleva tarjeta roja o amarilla.

Según la regla de tratamiento fuera del campo, los jugadores que provoquen una demora del juego por lesión "deberán abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto una vez que el juego se haya reanudado".

La MLS implementó originalmente la regla con un período de espera de dos minutos. Durante un partido entre Inter Miami y Montreal en 2024, Messi permaneció en el suelo durante un tiempo prolongado por una aparente lesión de rodilla y fue enviado a la banda para esperar dos minutos antes de volver a ingresar al partido.

Se vio a Messi quejarse durante la espera; dijo en español: "Con este tipo de regla, vamos en una mala dirección".

Las interrupciones por lesiones en la MLS bajaron de un promedio de cinco a seis por partido a 1,5 por encuentro.

Ali Curtis, responsable de innovación deportiva de la MLS, comentó: "¿Cómo puedes encontrar una manera de hacer evolucionar el juego y aun así mantener la integridad del deporte? Ese es un equilibrio delicado, y entender que no siempre te van a dar palmaditas en la espalda; la gente no siempre va a decir cosas elogiosas sobre las cosas nuevas que vas a introducir".

La IFAB también acordó realizar pruebas para seguir analizando las demoras tácticas por lesiones de los porteros, en un esfuerzo por "disuadir este comportamiento".

Una regla de sustitución cronometrada ideada por la MLS también fue adoptada por la IFAB el sábado. Indica que los jugadores sustituidos deben abandonar el terreno de juego dentro de los 10 segundos posteriores a que se muestre el tablero de sustitución. Si no lo hacen, el sustituto no podrá entrar al campo hasta la primera interrupción después de que haya transcurrido un minuto de juego.

El año pasado, la IFAB aprobó un cambio de regla por el cual se concede un saque de esquina al equipo rival si un portero retiene el balón durante más de ocho segundos.

Ahora habrá una regla similar en los saques de banda y los saques de meta.