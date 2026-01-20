Regresa Matheus Bogusz a la MLS
El volante polaco deja a Cruz Azul, ahorá jugará con el Houston Dynamo
CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul concretó la venta del atacante polaco Matheus Bogusz al Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos. El polaco que llegó como refuerzo estelar el año pasado, no aguantó el rol de suplente que tuvo con Nicolás Larcamón el torneo pasado, y por ello, pidió salir de La Máquina.
Después de unas largas negociaciones, el conjunto cementero no solo recuperó la inversión de los 10 millones de dólares que hizo hace un año, también se quedó con el 30 % ciento de una futura venta, esto de acuerdo con el insider Fabrizio Romano.
Al acuerdo solo le resta que el jugador pase los exámenes médicos para ser anunciado como refuerzo del Houston Dynamo, donde juega el mediocampista mexicano Héctor Herrera. De esta manera, La Máquina libera una plaza de Jugador No Formado en México que ocupará el delantero colombiano Miguel Borja.
El caso del atacante polaco de 24 años se le suma al del griego Giorgos Giakoumakis como los europeos fallidos en la Noria. Bogusz jugó 27 partidos con Cruz Azul en Liga MX, en donde solo marcó dos goles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tyrese Maxey anota 29 puntos y lidera victoria de 76ers sobre Pacers
AP
El jugador Tyrese Maxey anota 29 puntos y logra 8 robos en victoria de los 76ers sobre los Pacers de Indiana.
Helmut Marko no olvida a Checo Pérez en Red Bull
El Universal
El exdirectivo de Red Bull, Helmut Marko, sigue generando controversia al cuestionar la decisión de fichar a Checo Pérez en la Fórmula 1.
Mavericks triunfan sobre Knicks en Madison Square Garden
AP
Jalen Brunson y Josh Hart regresan en un partido complicado para los Knicks frente a los Mavericks