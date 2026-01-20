Regresa Matheus Bogusz a la MLS

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul concretó la venta del atacante polaco Matheus Bogusz al Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos. El polaco que llegó como refuerzo estelar el año pasado, no aguantó el rol de suplente que tuvo con Nicolás Larcamón el torneo pasado, y por ello, pidió salir de La Máquina.

Después de unas largas negociaciones, el conjunto cementero no solo recuperó la inversión de los 10 millones de dólares que hizo hace un año, también se quedó con el 30 % ciento de una futura venta, esto de acuerdo con el insider Fabrizio Romano.

Al acuerdo solo le resta que el jugador pase los exámenes médicos para ser anunciado como refuerzo del Houston Dynamo, donde juega el mediocampista mexicano Héctor Herrera. De esta manera, La Máquina libera una plaza de Jugador No Formado en México que ocupará el delantero colombiano Miguel Borja.

El caso del atacante polaco de 24 años se le suma al del griego Giorgos Giakoumakis como los europeos fallidos en la Noria. Bogusz jugó 27 partidos con Cruz Azul en Liga MX, en donde solo marcó dos goles.

