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Regresa Turquía, 24 años después

La escuadra otomana firmó su pasaje a la fase final del Mundial

Por EFE

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Regresa Turquía, 24 años después

Redacción deportes.- Turquía, comandada por el jugador del Real Madrid Arda Güler y por el del Juventus Kenan Yildiz, logró el regreso, veinticuatro años después, a la fase final de un Mundial, algo que se le resiste a Kosovo, derrotada 0-1 en Pristina por el gol del atacante del Fenerbahce Kerem Akturkoglu.

Pocas veces tendrá tan cerca el acceso a la fase final de un gran evento el combinado kosovar, independiente desde hace una década, que se quedó en puertas de un Campeonato del Mundo. Pero fue inferior, superado por la experiencia de los jugadores otomanos, más acostumbrados a momentos relevantes, miembros de grandes clubes.

Es el caso de Güler, que fue de menos a más en Pristina, y de Yildiz, por momentos el mejor del combinado de Vincenzo Montella, desequilibrante.

Turquía, que jugará en el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, prolongó su buena dinámica, invicta en ya seis encuentros y que aplacó como pudo la insistencia y el furor local reflejado en un remate de Veldin Hodza que taponó Abdulkerim Bardacki y otra justo después de Kreshnik Hajrizi que evitó Cakir.

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Tardó media hora en sacudirse el dominio Turquía, que había ganado los tres partidos que previamente había jugado con Kosovo, y Orkun Kokcu tiró fuera por poco en una asistencia de Arda Güler. Después, en los mejores momentos visitantes, fue en las botas de Yildiz y bajo palos salvó Hajrizi aunque Fisnik Asllani pudo poner por delante a Kosovo en un tiro que dio en el larguero.

Se salvó Turquía que tomó ventaja al inicio de la segunda parte en una buena combinación entre Kerem Akturkoglu que logró anotar tras hacer la pared con Orkun Kokcu para batir a Arijanet Muric.

El gol frustró al equipo local. Yildiz tuvo el segundo pero Kosovo tiró de la fe que le ha llevado hasta este momentos y obligó a Cakir en erigirse en salvador. No fue suficiente.

Turquía resistió y selló su objetivo. Disputará por tercera vez en su historia, tras 1954 y el 2002, una fase final. Kosovo se queda en puertas.

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