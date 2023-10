Regresaré a Cruz Azul, dice "Billy" Álvarez

Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de Cruz Azul, negó tajantemente que se haya ordenado a los jugadores dejarse ganar alguna de las finales a las que el equipo llegó durante su administración y sobre todo calificó de "infamia" el que se le acuse de hablarle a los futbolistas para que perdieran la semifinal del Guardianes 2020 ante Pumas.

En una entrevista otorgada a David Faitelson, Billy, quien dice estar preparando su defensa ante la justicia, acusó a Víctor Velázquez de ser el culpable del mal paso del equipo en el Apertura 2023.

Cuando se le preguntó si la directiva actual encabezada por Víctor Velázquez, es la culpable del mal paso del equipo, indicó: "No sólo es la falta de conocimientos, es también la falta de experiencia y también la entrega, el sentirse parte de la institución, ser parte de un plantel, de un grupo. No me voy a adornar de que se llegó a tantas finales por la presencia de un directivo, también tienen que ver aspectos financieros, administrativos, que el club tenga gente capacitada, no sólo nada más es echarlas ganas, hay que echarle conocimientos y respetar a la persona, a los jugadores".

Dejó en claro que esos rumores de que les habló a los jugadores para que se dejaran ganar las semifinales del Apertura 2020, "es una infamia. Dolió perder esa semifinal ante Pumas, pero que después se quiera correr a varios porque supuestamente se les había hablado... Qué fácil es calumniar a las personas por una declaración tronante".

Reiteró que las acusaciones por aquella semifinal: "Son una aberración. Y qué tal que si alguien soltara la información que se hubieran dejado ganar para poderme echar la culpa y que la contraparte les hubiera dicho esto. Cómo vas a convencer a trece jugadores para que sucediera una cosa así. Es una infamia".

Y mandó un dardo directo: "Quisieron acabar con la carrera de... ¿quién es el técnico campeón actual? (Robert Dante Siboldi)".

Cruz Azul pertenece a la Cooperativa

Indicó que el equipo de futbol, pertenece a la cooperativa: "Cuando se instituyó Cruz Azul Futbol Club es para poder separar el sector amateur del profesional dentro del esquema de que la Cooperativa es el accionista mayoritario y los socios son minoritarios en ambas entidades".

El equipo no se puede separar de la cooperativa: "No se puede desasociar una entidad de otra sin llevar a cabo una asamblea de socios y que más de dos tercios pudieran hablar de hacer una promoción. Pero una operación de esa naturaleza atentaría contra la historia".

¿Por qué quitaron las estrellas del escudo?

El que se quitaron las estrellas del escudo, para Guillermo Álvarez, fue una forma de acabar con el pasado del equipo: "Se desarrolló un logotipo para tener un poco de diferencia entre la cementera y el equipo, aunque lo esencial es la cruz azul. Esas estrellas las pusimos de moda nosotros. Ahora hasta Pachuca les pone estrellas a sus torneos de copa. Ahí está narrada la historia del club, de campeonatos largos ganados... No sé. Quizá les recordamos algo y les quitamos el sueño".

Aseguró que nunca se despilfarró nada en el equipo, y que todo el dinero que salía era autorizado por los cooperativistas: "Antes del inicio de un torneo se presentaba ante el Consejo de Administración el presupuesto del equipo profesional. Cada uno de esos presupuestos estaba apoyado y fundamentado en ingresos y egresos, siempre pensando en que Cruz Azul debe de ser el equipo competitivo, pero hablar de despilfarro contra lo que se pudo lograr en contratos de televisión, publicitarios y demás. Hubo cambios de sedes en el 96 (al estadio Azul) y regresamos en el 2018 al Azteca con asistencias de 35 mil personas.... Todo está en la contabilidad del equipo".

En todo caso, acusa a los que hoy manejan el equipo: "Por qué no lo dijeron en su momento". Y envió otro golpe por el noveno campeonato del equipo: "Es muy fácil tener logros sin trabajar para ellos... Ahora todo se formó en seis meses... Pero si se sabe mucho de futbol, hubieran trabajado en la Selección Mexicana y nos hubiera ido bien en Qatar".

Cruz Azul, un barco sin rumbo

A la distancia, asegura que el equipo es como "un barco sin rumbo. Destrozan la imagen de entrenadores como Tuca Ferretti, a Juan Reynoso que aceptó de golpe y porrazo un cargo, pero donde había jugadores en la posición correcta. No hay rumbo... No saben si se va a pasar por nubarrones... pero cada vez que hablo de esto se abre más la herida... Yo lo vi nacer desde segunda división".

De Álvaro Dávila, de quien dicen es quien ganó la novena estrella para el equipo, mencionó: "A Álvaro Dávila no sé quién lo recomendó, o sí él mismo se promocionó. En seis meses hizo mucho, pues se debió ir a la Selección nacional y en seis meses se corrige todo. Debe de haber cabeza serena".

Cuando se le pidió mandar un mensaje al equipo actual, se negó: "Antes conocía a todo el plantel. Hoy lo desconozco. Pero les digo: Hablen con el entrenador y díganle donde juegan mejor, cuál es su mejor posición. No puedo dar un mensaje a quien no conozco, sólo puedo decir que no se inventen posiciones en una columna vertebral".

Regresaré

"Billy" Álvarez asegura en dicha charla que es inocente de todos los cargos que hay en su contra, en la que se dice decepcionado de la actualidad del equipo de primera división, pero asegura una cosa: "Regresaré a Cruz Azul".

Guillermo Álvarez Cuevas, desde hace tres años se encuentra escondido al haberse levantado órdenes de aprehensión en su contra, las cuales dice, se realizaron de forma irregular.

Pero más allá del tema legal y político, el cual dice que tiene mucho que ver para su estado actual "aunque no digo nombres porque sería especular", el llamado "Billy" asegura que no ve los juegos de Cruz Azul, pero sí la tabla de posiciones y asegura que nunca vendió finales ni llamó a jugadores para que se dejaran ganar en aquella semifinal ante Pumas en el Guardianes 2020.

"No he podido ni he querido ver los juegos de Cruz Azul, pero es inevitable ver la tabla de clasificación y ahí sí los números no mienten. Ese desequilibrio entre líneas defensivas y ofensivas hablan por sí solos", declaró.

Verdad o Mentira

Por último, el entrevistador pidió que contestara con un verdad o mentira las siguientes preguntas...

-¿Sacó a Víctor Velázquez de la cárcel?

"Verdadero".

-¿Su hijo Robin Álvarez es un prófugo de la justicia?

"Falso... Está cuidándose".

-¿Alfredo Álvarez (su hermano) declaró en su contra?

"Falso".

-¿Víctor Garcés lo traicionó?

"Falso"

-¿Le perdonó a Velázquez malos manejos?

"Verdadero".

-¿Hoy Cruz Azul es un equipo mediocre?

"Cierto".

-¿Cruz Azul es el hijo del América?

"En estos dos años sí... Pero antes ellos eran los cremas y canarios".

-¿Jaime Ordiales es el directivo ideal para Cruz Azul?

"Falso".

¿"Billy" Álvarez regresará a Cruz Azul?

"Verdadero".