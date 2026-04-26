Remontada épica del Bayern ante el Mainz

BERLÍN.- El Bayern Múnich, que ya se proclamó campeón de la Bundesliga, sobrevivió a un susto al remontar una desventaja de tres goles para vencer el sábado 4-3 al Mainz, un impulso anímico antes de enfrentar al Paris Saint-Germain.

El Bayern, que viaja a París el martes para el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones, llegó a Mainz de buen ánimo tras asegurar el título el fin de semana pasado y alcanzar la final de la Copa de Alemania con una victoria sobre el Bayer Leverkusen el miércoles.

Pero el Mainz se encaminó a una merecida ventaja de 3-0 al descanso ante un Bayern con muchas rotaciones, debido a que Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise iniciaron como suplentes.

El joven de 18 años Bara Sapoko Ndiaye fue titular por primera vez con el Bayern.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los goles del Mainz llegaron por medio de Dominik Kohr, Paul Nebel y Sheraldo Becker.

Pero tras el descanso, el entrenador Vincent Kompany, dio entrada a Kane y Olise por Luis Díaz y Aleksandar Pavlovic; es probable que los cuatro sean titulares contra el PSG.

Nicolas Jackson recortó distancias a los 53 minutos y Olise sacó un brillante disparo que se coló junto al poste más lejano al 73, antes de que Musiala empatara al 81. Kane anotó el gol de la victoria dos minutos después, al aprovechar el rebote tras una atajada de Daniel Batz al remate de Musiala.

Es apenas la segunda vez que el Bayern se recupera de una desventaja de tres goles al descanso para ganar en la Bundesliga. La última vez fue en 1976, en un triunfo 6-5 sobre el Bochum.