Remontada épica o primer título tuzo

México.- Noventa minutos separan a las Diosas del Viento de alcanzar la gloria, pero como su propio director técnico (Óscar Torres) lo dijo: “No está ganado nada, [porque] vamos a enfrentar algo difícil”.

El Pachuca sacó una ventaja (3-0) más que importante sobre el América, en la ida de la final del Clausura 2025 en la Liga MX Femenil. Con un doblete de Charlyn Corral y una anotación de Nina Nicosia, las Tuzas pegaron en el primer round y dieron un paso importante para conseguir su primer título de Liga.

Sin embargo, las Águilas todavía no están completamente desplumadas y tratarán de lograr la hazaña de darle la vuelta al marcador.

La noche de este lunes, las dirigidas por Ángel Villacampa buscarán demostrar por qué fueron las mejores a lo largo de la fase regular y apelarán a su impresionante cuota goleadora para conseguir la épica remontada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 17 jornadas, el América anotó 60 goles, con los que se convirtió en la mejor ofensiva de todo el torneo; de hecho, en cinco juegos de la Fiesta Grande, suma 11.

Además, las Águilas no desconocen lo que significa marcar tres o más anotaciones en un partido, ya que —a lo largo del Clausura 2025— lo han hecho en 13 ocasiones (12 en la fase regular y una en Liguilla). No obstante, no será sencillo dejar a las hidalguenses en cero, porque cuentan con la campeona de goleo (21), Charlyn Corral.

Las de Coapa también tratarán de aprovechar el apoyo de su afición, que —al igual que contra las Chivas en la semifinal de vuelta— volverá a pintar de amarillo el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ya no hay boletos disponibles.

Todo está listo para conocer a las nuevas monarcas de la Liga MX Femenil: Águilas o Tuzas.