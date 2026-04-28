Remontan Cardenales a Piratas en la novena

PITTSBURGH.- El dominicano José Fermín conectó un doble de dos carreras que rompió el empate después de que el venezolano Pedro Pagés y JJ Wetherholt pegaran jonrones consecutivos —todo en la novena entrada—, mientras los Cardenales de San Luis remontaron para vencer 4-2 a los Piratas de Pittsburgh la noche del lunes, tras arruinar una posible actuación de juego perfecto en la séptima entrada.

Con los Piratas arriba 2-0, cuatro lanzadores de Pittsburgh se combinaron para dominar a los Cardenales durante seis entradas y dos tercios antes de que Alec Burleson llegara a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs ante Evan Sisk en la séptima.

Los cuadrangulares de Pagés y Wetherholt ante Dennis Santana (2-2) representaron para los Cardenales un empate 2-2 antes de que el doble de Fermín hacia la esquina del jardín izquierdo impulsara a Victor Scott II y a Burleson, para poner al frente a San Luis 4-2.

Ryan Fernandez se llevó la victoria y George Soriano consiguió un rodado para out, un ponche y, después de un sencillo de Nick Gonzales, un elevado para out para su primer salvamento, mientras los Cardenales cortaron una racha de cuatro derrotas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí