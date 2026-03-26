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Remontan Celtics y vencen al Thunder

Jaylen Brown anotó 31 puntos y Boston corta buena racha de Oklahoma

Por AP

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Remontan Celtics y vencen al Thunder

BOSTON.- Jaylen Brown anotó 14 de sus 31 puntos en un decisivo tercer cuarto y los Celtics de Boston remontaron para vencer la noche del miércoles por 119-109 al Thunder de Oklahoma City, poniendo fin a la racha de 12 victorias consecutivas de los campeones defensores.

Jayson Tatum se recuperó de dos actuaciones consecutivas irregulares para sumar 19 puntos y 12 rebotes, además de aportar siete asistencias, mientras Boston consiguió dividir los dos enfrentamientos de temporada regular entre los dos últimos campeones de la NBA.

Brown añadió ocho rebotes y ocho asistencias, y su gran cuarto ayudó a que los Celtics llegaran al último periodo con ventaja de 88-83. La diferencia de Boston llegó a ser de 14 en el cuarto final.

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 33 puntos y ocho asistencias. Lu Dort agregó 14 puntos. Jalen Williams terminó con siete puntos en su segundo partido desde su regreso tras una ausencia de 16 encuentros por una lesión en el tendón de la corva.

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Los Celtics no contaron ni con Tatum, que no había regresado de su rehabilitación del tendón de Aquiles, ni con White (contusión en la rodilla derecha). Oklahoma City no tuvo a Williams (distensión en el tendón de la corva derecho) ni a Isaiah Hartenstein (contusión en la pantorrilla izquierda).

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