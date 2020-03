Renato Ibarra podría abandonar reclusorio el domingo

Renato Ibarra podría salir mañana del Reclusorio Norte, al que fue trasladado esta tarde desde la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Tlalpan, por supuestas agresiones contra su pareja Lucely Chalá y su hermana Karen, en la que otros familiares del futbolista también fueron implicados desde el pasado jueves por la noche.

"Mañana (saldría), que se genere la denuncia, ya que el juez de control determinará su situación jurídica, pero se puede resolver antes de las 72 horas si ambas partes llegan a un acuerdo", explicó Renato Chávez, representante legal de Lucely Chalá.

Pero, ¿qué sucedería en caso de que las familias no se arreglen? "El juez lo tiene que resolver, si da libertad o inicia un proceso", agregó.

Sin embargo, Chávez no amplió en detalles por la postura de las afectadas. "Lo trasladan por la imputación (junto a otros tres familiares), su situación acá (en la Fiscalía) ya se resolvió, ahora es a discusión del juez de control y allá se resolverá".

"No sabemos (si hay arreglo) por ambas partes, si hay, se determinará mañana. Es cuestión de que haya un acercamiento entre las partes", indicó.

Finalmente, el abogado destacó el estado de salud de su clienta: "Lucely ya salió (del hospital), está bien, estable, muy bien, entonces sólo hay que esperar los términos y plazos contemplados. (De Karen Chalá), no es retractar en la declaración, la ley permite llegar a un convenio, estamos viendo, mañana podría (resolverse)".