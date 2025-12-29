logo pulso
Reñida victoria de Thibau Nys

Por EFE

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
El belga Thibau Nys se impuso al esprint en la octava prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós este domingo en la localidad de Dendermonde (Bélgica) y en la que el neerlandés Mathieu Van der Poel, gran dominador de la especialidad, no participó después de haber ganado las cuatro carreras que ha disputado hasta ahora.

Nys, campeón de Bélgica, aprovechó la tregua brindada por el siete veces campeón del mundo de ciclocrós y venció con un crono de 1:01:29 ante su afición en una emocionante carrera que se dilucidó en la recta final.

El neerlandés Tibor del Gross entró por detrás de Nys, a tan solo dos segundos, y tercero fue el belga Laurens Sweeck, el líder de la general.

El también belga Wout Van Aert no sacó partido de la ausencia de Van der Poel, su gran rival en la especialidad en los últimos años, y fue sexto, a ocho segundos del ganador, por lo que no pudo repetir el triunfo del pasado año. Tras la prueba de Dendermonde, en la que el español Felipe Orts fue octavo, a quince segundos del ganador, Sweeck se mantiene al frente, con 186 puntos, con tres de ventaja sobre Nys, mientras que Van der Poel es tercero con 167.

La novena prueba de la Copa del Mundo, de un total de doce, se disputará de nuevo en Bélgica el 4 de enero en la localidad de Zonhoven. Como aperitivo de esa cita, Van der Poel y Van Aert se retarán este lunes en el X20 Trofee en la localidad belga de Loenhout, un circuito paralelo a la principal competición.

En categoría femenina, la neerlandesa Lucinda Brand repitió la victoria de la pasada edición en Dendermonde por delante de su compatriota Puck Pieterse, por lo que se afianza en el liderato con 280 puntos, seguida de Aniek Van Alphen, también de Países Bajos, que tiene 208.

