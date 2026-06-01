Renueva el CDP su Consejo de Administración

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El pasado 28 de mayo se llevó a cabo la jornada electoral del Club Deportivo Potosino, proceso en el que los socios eligieron a los integrantes del nuevo Honorable Consejo de Administración que estará al frente de la institución durante el periodo 2026-2027.

Tras la votación, la planilla "DEPOR TI", encabezada por el ingeniero Vicente Ruiz Rodríguez, resultó electa para dirigir los destinos de uno de los clubes deportivos con mayor tradición en San Luis Potosí, iniciando así un nuevo ciclo administrativo con el compromiso de continuar impulsando el desarrollo deportivo, social y recreativo de la institución.

El nuevo Consejo de Administración quedó conformado por Vicente Ruiz Rodríguez como presidente; José de Jesús Torres Sandoval como secretario; Sergio Ricardo Flores Álvarez en la tesorería; mientras que Norma Garza Sigler Lozano, Cynthia Alcalde Torres, Manuel Molina Jaimes, Eduardo Guerra Soto, Mauricio Hampshire Díaz Infante y Guillermo Martín González Suárez ocuparán los cargos de vocales.

Asimismo, Salomón Rivera Fernández fue designado como Comisario Propietario y Mario Gustavo de la Torre Alvarado como Comisario Suplente. La elección marca el inicio de una nueva etapa para el Club Deportivo Potosino, institución que a lo largo de los años se ha consolidado como un referente en la promoción del deporte y la convivencia social en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la toma de protesta del nuevo Consejo de Administración, los socios depositan su confianza en el equipo encabezado por Vicente Ruiz Rodríguez para dar continuidad a los proyectos del club y fortalecer las actividades deportivas y recreativas que distinguen a la institución potosina.