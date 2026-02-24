Renuncia Director Técnico de Curazao, no irá al Mundial

WILLEMSTAD, Curazao.- Dick Advocaat renunció como técnico de Curazao debido a problemas de salud de su hija y no dirigirá a la selección en el Mundial.

El entrenador neerlandés, de 78 años, estaba previsto para conducir al país caribeño en un debut contra Alemania, cuatro veces campeona, el 14 de junio en Houston.

"Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Pero eso no cambia el hecho de que extrañaré mucho a Curazao, a la gente de allí y a mis colegas", dijo Advocaat en un comunicado difundido el lunes por la federación de fútbol del país.

"Considero que clasificar al país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera", añadió. "Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los directivos que creyeron en nosotros".

Fred Rutten ha sido nombrado su sucesor, informó la federación. Anteriormente entrenó a FC Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord y Schalk.

Curazao acudirá al Mundial como la nación con menor población que jamás se haya clasificado para el máximo torneo del fútbol masculino.

Curazao, un territorio autónomo de unos 156.000 habitantes dentro del Reino de los Países Bajos, le arrebató el récord a Islandia, con una población de poco más de 350.000, que era el país más pequeño en llegar al Mundial cuando se clasificó para Rusia 2018.

El equipo depende en gran medida de jugadores nacidos y criados en los Países Bajos. Curazao ha reclutado activamente en su diáspora, obteniendo permisos de la FIFA, dentro de las normas del fútbol mundial, para cambiar la elegibilidad de selección nacional de jugadores que alguna vez representaron a los Países Bajos en categorías juveniles o Sub-21, incluidos cinco desde agosto.

Advocaat condujo a su natal Holanda a los cuartos de final en el Mundial de 1994 y dirigió a Corea del Sur en el torneo de 2006 en Alemania.