Renuncia ministro japonés de cartera olímpica tras nueva polémica

TOKIO.— El ministro responsable de la cartera de los Juegos Olímpicos en Japón renunció el miércoles tras hacer declaraciones calificadas como ofensivas hacia afectados por el terremoto y tsunami de 2011, una metida de pata que provocó el cuestionamiento de sus credenciales.



Yoshitaka Sakurada dijo que presentó su renuncia al primer ministro Shinzo Abe. Agregó que hizo comentarios hirientes a los residentes de las zonas afectadas por los desastres naturales, y que no podía simplemente disculparse.

El miércoles, durante una fiesta para Hinako Takahashi, legislador a cargo de Iwate, una de las prefecturas azotadas severamente por los desastres naturales, Sakurada dijo que Takahashi era más importante que la reconstrucción.

Sakurada estuvo a cargo de los Juegos de Tokio 2020, cuyo tema central es la promoción de la reconstrucción de la región asolada por el terremoto y tsunami.

Abe se apresuró a controlar la situación. Poco después de aceptar la renuncia de Sakurada, se disculpó con la población de la región afectada por las declaraciones del ministro, reasegurándoles que su gobierno tiene una política inquebrantable para hacer el mayor esfuerzo para reconstruir la zona afectada y respetar las susceptibilidades de la gente afectada.

"Como primer ministro, me disculpo con todas las personas de las zonas afectadas", dijo Abe. "Yo soy responsable por haberlo nombrado".

En otra de sus controvertidas declaraciones, Sakurada se mostró "enormemente decepcionado" al conocer que la nadadora nipona Rikako Ikee padecía leucemia.



"Ella es una potencial medallista olímpica, una atleta en la que todos teníamos grandes esperanzas", dijo a mediados de febrero Sakurada, quien poco después pidió disculpas por su "falta de consideración".



El político, de 69 años y quien también ocupaba un cargo ministerial como responsable de ciberseguridad, afirmó el pasado diciembre que era "incapaz" de utilizar un ordenador personal.



"Hay dos cosas de las que me sentía avergonzado desde que me hice político: no ser capaz de usar un PC ni de hablar inglés", dijo en una conferencia celebrada en Tokio, donde también afirmó que el mundo "sería un lugar mejor para las personas que no son buenas en idiomas extranjeros si las tecnologías avanzaran para suplir sus carencias".



En otras declaraciones realizadas en noviembre, dijo que no estaba al tanto de la participación de su homólogo norcoreano en una reunión de responsables olímpicos internacionales celebrada en Tokio, ni de que el presidente del COI, Thomas Bach, había apoyado la participación de Corea del Norte en los JJOO de 2020 tras visitar Pionyang.



Sakurada fue nombrado responsable para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos el pasado octubre, dentro de una remodelación del Gabinete de Gobierno realizada por Abe.



Se prevé que Shunichi Suzuki, ex ministro de la cartera olímpica, reemplace a Sakrada, reportaron medios japoneses.

Sakurada asumió la cartera ministerial el año pasado, cuando Abe reorganizó su gabinete, y pronto ganó la reputación de ser propenso a meter la pata.