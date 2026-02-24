Respaldan a Isaac del Toro para Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO.- En un inicio de temporada que dejó clara su madurez deportiva, Isaac del Toro volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores promesas del ciclismo mundial.

El mexicano impuso su ritmo en la montaña y mantuvo una solidez admirable en cada etapa para coronarse en el UAE Tour, conquista que no solo marcó su primer triunfo del año, sino que también reavivó la conversación sobre su futuro como representante de México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A medida que esa posibilidad toma fuerza, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, destacó el talento del joven ciclista y reiteró que el organismo está dispuesto a apoyarlo en su camino rumbo a una eventual participación olímpica.

"No tengo el gusto de conocer tanto a Isaac, pero reconozco su calidad como atleta y que se encuentra en la élite del ciclismo. Tiene interés en participar en temas olímpicos y será bienvenido. Él encontrará en el Comité Olímpico Mexicano un aliado para conocer la ruta que podría llevarlo a Los Ángeles 2028".

La exclavadista, quien reconoció el enorme esfuerzo del pedalista por poner la bandera de México en lo más alto, agregó que desde su lugar buscará dar lo mejor de sí para su beneficio.

"Los atletas mexicanos nos demuestran a quienes estamos en el deporte que vale la pena hacer un gran esfuerzo por ellos. Siempre hay que dar lo mejor y estar a su altura. En México tenemos figuras como Osmar Olvera, Juan Celaya y Alegna González, entre otros, quienes muestran la fortaleza de nuestros deportistas".