Responde Antonio Brown a denuncia por violación

Luego de que se diera a conocer que Antonio Brown fue acusado de violación a su exentrenadora personal, el receptor no tardó en emitir un comunicado en el que niega los señalamientos y contraataca a Britney Taylor.

Esto es lo que dice el documento: "Antonio Brown se enteró hoy [martes] que ha sido nombrado en una demanda archivada en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. El Sr. Brown niega cada alegato en la demanda. Él utilizará todos los recursos legales, no sólo para limpiar su nombre, sino para proteger de falsas acusaciones a otros atletas profesionales.

El Sr. Brown fue buscado por la denunciante en 2017, poco tiempo después de que firmó un contrato que lo convirtió en el receptor abierto mejor pagado de la NFL.

En ese momento, al Sr. Brown se le pidió invertir 1.6 millones de dólares en un proyecto de negocio de la denunciante. El Sr. Brown no fue informado que a la denunciante se le había asignado un impuesto de 30 mil dólares o que 30 mil dólares de los 1.6 millones denominados 'inversión' serían destinados a comprar una propiedad que ya le pertenecía a la denunciante y su madre.

Cuando el Sr. Brown se negó a 'invertir' los 1.6 millones, la denunciante supuestamente cortó comunicación con él.

La denunciante continuamente ha publicado fotografías del Sr. Brown en sus redes sociales como parte de un esfuerzo para beneficiarse financieramente de su celebridad. El Sr. Brown, cuyo trabajo duro y dedicación a su labor le ha permitido llegar a la cima de su profesión, niega ser la víctima de lo que cree es un intento de obtener dinero fácil.

En mayo de 2018, la denunciante se auto-invitó a reunirse con el Sr. Brown y sus amigos, quienes eran patrones en clubes de entretenimiento adulto en Miami. Después de varias horas de fiesta, el Sr. Brown y sus amigos se retiraron.

En lugar de irse por su propio pie, como había llegado, y regresar a su hotel, la denunciante le pidió al Sr. Brown que se fuera con ella y regresaran a la residencia del Sr. Brown, donde los dos sostuvieron relaciones sexuales consensuadas. Una vez más, el Sr. Brown niega todos los alegatos de la denunciante".

El escrito está firmado por Darren Heitner, asesor legal del jugador. Hasta ahora, los Patriots de Nueva Inglaterra no se han pronunciado al respecto.