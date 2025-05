Resumen de la defensa de títulos en Roland Garros

PARÍS (AP) — Iga Swiatek, quien ha tenido dificultades últimamente, y Carlos Alcaraz, quien no, arrancaron a paso firme sus defensas del título del Abierto de Francia, al obtener el lunes victorias en sets corridos para avanzar a la segunda ronda.

Swiatek fue la primera en la cancha Philippe Chatrier y derrotó 6-3, 6-3 a Rebecca Sramkova, la 42 dal ranking. Swiatek acumuló 25 golpes ganadores y 17 errores no forzados en el partido de uno hora y 24 minutos.

Alcaraz necesitó aproximadamente media hora más para imponerse 6-3, 6-4, 6-2 ante Giulio Zeppieri, un italiano que ocupa el puesto 310 del escalafón y que sorteó la fase previa del torneo. Alcaraz ganó todos sus 14 juegos de servicio, salvando los tres puntos de quiebre que enfrentó, en la cancha Suzanne Lenglen.

"Ha sido un partido muy, muy sólido", destacó el astro español. "He empezado realmente bien, he mantenido una buena intensidad durante todo el partido. Me siento orgulloso por mi debut".

Tanto Swiatek como Alcaraz se sentaron en las gradas de la Chatrier un día antes para ver el homenaje de despedida al 14 veces campeón Rafael Nadal, y ambos jugadores activos llevaban las camisetas de color óxido que decían "Merci Rafa" distribuidas a los espectadores.

Swiatek ha hablado a menudo de su admiración por Nadal, mientras Alcaraz es considerado el heredero de su compatriota y campeón de 22 Grand Slams.

"Seguro que hubo lágrimas", dijo Swiatek, quien se enfrentará a Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos 2021. "Fue una ceremonia increíble, y estoy feliz de que Roland Garros haya hecho esto por Rafa. Estoy feliz de que también todo el mundo del tenis haya tenido la oportunidad de unirse y simplemente agradecerle. ... Es un GOAT (el más grande de la historia), así que estoy feliz de haber estado allí".

Alcaraz es el segundo cabeza de serie del cuadro masculino. El primero es Jannik Sinner, quien se estrenó por la noche con una victoria de 6-4, 6-3, 7-5 sobre Arthur Rinderknech, el 75 del ranking. Alcaraz viene de vencer a Sinner en la final del Abierto de Italia.

El resultado del lunes le dio a Alcaraz 28 victorias en sus últimos 30 partidos en tierra batida, incluyendo las siete que le llevaron al trono de Roland Garros. Una de las derrotas fue contra Novak Djokovic en el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, escenificados en el mismo lugar que el Abierto de Francia.

Swiatek ha caído al puesto número cinco en el ranking, su primera vez fuera de los dos primeros lugares en aproximadamente tres años. No ha alcanzado a una final en ningún torneo desde que ganó su tercer campeonato consecutivo —y cuarto en cinco años— en París en 2024.

La polaca de 23 años extendió su racha invicta en el Abierto de Francia a 22 partidos y busca convertirse en la primera mujer en alzar cuatro trofeos seguidos en el torneo en la era profesional, que comenzó en 1968. Monica Seles y Justine Henin también ganaron tres títulos consecutivos en Roland Garros.

¿Qué más sucedió en el Abierto de Francia el lunes?

Emma Navarro, la estadounidense novena cabeza de serie que avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el pasado septiembre, se despidió rápidamente en París, eliminada 6-0, 6-1 en 57 minutos por la española Jessica Bouzas Maneiro.

La victoria más resonante en la carrera de Bouzas Maneiro también llegó en la primera ronda de un torneo de Grand Slam: venció a la campeona reinante Marketa Vondrousova en la primera ronda de Wimbledon el año pasado.

Taylor Fritz, otro estadounidense alto en la preclasificación que también brilló en el último US Open al alcanzar la final que perdió ante Sinner, se despidió a las primeras de cambio.

Fritz sucumbió 7-5, 6-3, 6-1 ante el alemán Daniel Altmaier, 66to en el ranking.

¿Quién juega en Roland-Garros el martes?

El calendario del tercer día incluye a varios campeones de majors, como Djokovic, Coco Gauff, Daniil Medvedev y Sofia Kenin, y subcampeones como Alexander Zverev y Jessica Pegula.