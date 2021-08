Resurge el personaje de Místico, con el luchador que lo hizo famoso

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Ante la salida del luchador que hasta hace unas horas portaba el personaje de Místico del Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa dueña del equipo y máscara, decidió retomar la historia del mismo con quien lo hizo famoso en el pasado, y que ahora luchaba como Carístico en las plazas de la promotora.

Una década después de despojarse de esa máscara en busca de una aventura en el extranjero, Místico recupera lo que por historia y méritos era suyo. "Me quedo sin palabras, se me quiebra la voz, es un personaje por el que hice todo, veía lejos regresar a este personaje pero agradezco que confíen de nuevo en mí, para retomar al personaje que revolucionó a la lucha libre, feliz de la vida de volver a encarnarlo", compartió el gladiador de Tepito.

Y así como en el pasado se despidió de la incógnita de Místico, ahora lo hace de la capucha de Carístico. "A esta hermosa máscara le digo que me costó mucho posesionarla como una estrella, que batallé y piqué piedra porque no sabía cómo me iba a recibir la gente. No la doy por desaparecida, le agradezco por los años que me dio la fuerza para salir adelante. Me gustaría que un hermano o un familiar lo porte en el futuro".

Con la salida del luchador Místico, quien tras una década de trabajo en las arenas del CMLL, se declaró independiente, el cetro de parejas que ostentaba aliado a Carístico queda vacante, y las dos parejas más votadas por los aficionados, en la dinámica que actualmente se hace en las página de la empresa, se disputarán los cinturones el próximo 24 de septiembre en la "Noche de Campeones".